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تونس تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 780 حالة

الأردن تعلن عن تعديل إجراءات الحظر بالمحافظات التي لم تسجل إصابات

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا إثر إجراء 722 تحليلاً مخبريًا، وتسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 35 شخصًا.

وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية أنه بعد اكتشاف الحالات الجديدة المصابة يرتفع عدد الإصابات إلى 780 حالة مؤكدة من بينهم 187 بتونس العاصمة.

ومن جانب آخر، أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، أنها ستُعدل إجراءات حظر التجوّل، في بعض المحافظات الأردنية التي لم تسجّل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأكد وزير الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، أنه وقبل تخفيف الإجراءات في أي منطقة فإنّ فرق التقصي الوبائي ستقوم بإجراء فحوص عشوائية واسعة النطاق.

وأوضح أن الاستمرار بتخفيف الإجراءات على المواطنين الأردنيين مرهون بمدى التزامهم، واتباعهم سبل الوقاية والاحتراز، مؤكدًا أنه في حال وقوع مخالفات أو إصابات ستعود إجراءات الحظر المشددة، كما كانت سابقًا.

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تونس تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 780 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا إثر إجراء 722 تحليلاً مخبريًا، وتسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 35 شخصًا.

وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية أنه بعد اكتشاف الحالات الجديدة المصابة يرتفع عدد الإصابات إلى 780 حالة مؤكدة من بينهم 187 بتونس العاصمة.

ومن جانب آخر، أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، أنها ستُعدل إجراءات حظر التجوّل، في بعض المحافظات الأردنية التي لم تسجّل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأكد وزير الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، أنه وقبل تخفيف الإجراءات في أي منطقة فإنّ فرق التقصي الوبائي ستقوم بإجراء فحوص عشوائية واسعة النطاق.

وأوضح أن الاستمرار بتخفيف الإجراءات على المواطنين الأردنيين مرهون بمدى التزامهم، واتباعهم سبل الوقاية والاحتراز، مؤكدًا أنه في حال وقوع مخالفات أو إصابات ستعود إجراءات الحظر المشددة، كما كانت سابقًا.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:35 AM

تونس تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 780 حالة

الأردن تعلن عن تعديل إجراءات الحظر بالمحافظات التي لم تسجل إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا إثر إجراء 722 تحليلاً مخبريًا، وتسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 35 شخصًا.

وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية أنه بعد اكتشاف الحالات الجديدة المصابة يرتفع عدد الإصابات إلى 780 حالة مؤكدة من بينهم 187 بتونس العاصمة.

ومن جانب آخر، أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، أنها ستُعدل إجراءات حظر التجوّل، في بعض المحافظات الأردنية التي لم تسجّل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأكد وزير الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، أنه وقبل تخفيف الإجراءات في أي منطقة فإنّ فرق التقصي الوبائي ستقوم بإجراء فحوص عشوائية واسعة النطاق.

وأوضح أن الاستمرار بتخفيف الإجراءات على المواطنين الأردنيين مرهون بمدى التزامهم، واتباعهم سبل الوقاية والاحتراز، مؤكدًا أنه في حال وقوع مخالفات أو إصابات ستعود إجراءات الحظر المشددة، كما كانت سابقًا.

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