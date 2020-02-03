مكافآت لمن يبلغ عنهم.. الصينيون يطاردون الفارين من الفيروس القاتل

أحياء بكين منعت دخول القادمين من ووهان

ومنعت بعض الأحياء في بكين الوافدين من الدخول إليها، حيث رفعت بعضها سواتر عشوائية الصنع، لإجبار الزائرين أو أي شخص عائد من العطلة على تسجيل تاريخ سفره، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذهبت إحدى مناطق مدينة شيجيانغشوانغ إلى حد عرض حوافز مالية قيمتها 2000 يوان (288 دولاراً) لمن يدلي بمعلومات عن أي شخص سافر إلى ووهان في الأسبوعين الماضيين.

وسارعت الصين لاحتواء الوباء بوقف حركة النقل من ووهان، ومنعت الرحلات السياحية إلى الخارج واختصرت وجهات الحافلات الطويلة وعلقت الآلاف من رحلات القطارات، لكن الفيروس استمر في الانتشار مودياً بأكثر من 361 شخصاً مع أكثر من 17 ألف إصابة في أنحاء البلاد.

والغالبية العظمى من الإصابات (11,177 إصابة) في ووهان وجميع الوفيات التي أفيد عنها اليوم الاثنين وعددها 57 باستثناء وفاة واحدة، كانت في المقاطعة.