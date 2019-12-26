مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات حوثية بالضالع.. وسقوط متمردين قتلى وجرحى

تدمير عربات وآليات تابعة للميليشيا

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في قصف مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تجمعات حوثية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.



وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعًا للميليشيا الحوثية، في منطقة يعيس، شمالي جبهة مريس؛ ما أسفر عن تدمير عربات وآليات تابعة لها، ومقتل وجرح من كان على متنها.



في موازاة ذلك، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني، أثناء محاولتهم التسلل اليوم، إلى مواقع القهرة، وصولان، والزيلة، شمالي جبهة مريس.



وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمرّدة وأجبرتها على التراجع.