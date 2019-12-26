النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات حوثية بالضالع.. وسقوط متمردين قتلى وجرحى

تدمير عربات وآليات تابعة للميليشيا

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في قصف مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تجمعات حوثية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعًا للميليشيا الحوثية، في منطقة يعيس، شمالي جبهة مريس؛ ما أسفر عن تدمير عربات وآليات تابعة لها، ومقتل وجرح من كان على متنها.

في موازاة ذلك، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني، أثناء محاولتهم التسلل اليوم، إلى مواقع القهرة، وصولان، والزيلة، شمالي جبهة مريس.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمرّدة وأجبرتها على التراجع.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات حوثية بالضالع.. وسقوط متمردين قتلى وجرحى
سبق

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في قصف مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تجمعات حوثية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعًا للميليشيا الحوثية، في منطقة يعيس، شمالي جبهة مريس؛ ما أسفر عن تدمير عربات وآليات تابعة لها، ومقتل وجرح من كان على متنها.

في موازاة ذلك، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني، أثناء محاولتهم التسلل اليوم، إلى مواقع القهرة، وصولان، والزيلة، شمالي جبهة مريس.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمرّدة وأجبرتها على التراجع.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
07:29 PM

مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات حوثية بالضالع.. وسقوط متمردين قتلى وجرحى

تدمير عربات وآليات تابعة للميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
195

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في قصف مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تجمعات حوثية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعًا للميليشيا الحوثية، في منطقة يعيس، شمالي جبهة مريس؛ ما أسفر عن تدمير عربات وآليات تابعة لها، ومقتل وجرح من كان على متنها.

في موازاة ذلك، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني، أثناء محاولتهم التسلل اليوم، إلى مواقع القهرة، وصولان، والزيلة، شمالي جبهة مريس.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمرّدة وأجبرتها على التراجع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,513
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,879
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,394

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة