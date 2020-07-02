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الطائف.. إزالة تعديات غير نظامية بالسيل الصغير على مساحة 20 ألف م2

أقامها محدثون وشملت حظائر عشوائية وصنادق وركائز خشبية وخيامًا وعقومًا

أزالت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية السيل الصغير- إحداثات غير نظامية على أراضٍ حكومية بيضاء بمساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، شمال الطائف.

وشملت الإحداثات إقامة حظائر عشوائية للمواشي وصنادق وركائز خشبية، وخيامًا وعقومًا ترابية ووضع هياكل خربة بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي.

وباشرت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفِرَق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة للتعديات، تأتي ضمن أولويات الفروع البلدية، بالتنسيق مع لجان التعديات والفِرَق الأمنية؛ حيث يتم التعامل معها فوريًّا؛ لضمان عدم تحولها لتعديات أكبر واستغلال مخالف للأراضي الحكومية، وباشرت فِرَق رصد وإزالة التعديات بالبلديات الفرعية أكثر من 20 تعديًا على مساحات بيضاء بالطائف والضواحي خلال الشهر الماضي.

وبيّنت الأمانة أن منفذي التعديات يعمدون إلى استغلال الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية والأراضي الواقعة في الضواحي المحيطة بالمدينة؛ بهدف استغلالها بصورة غير شرعية، وتحويلها لتعديات عشوائية تؤثر على التنمية الجارية بالمنطقة؛ بهدف تحقيق مكاسب غير شرعية من هذه التجاوزات التي يعاقب عليها ممارسوها.

وأشارت الأمانة إلى أن التعديات التي يتم إزالتها تُدرَج ضمن قائمة المتابعة المستمرة؛ لضمان عدم عودة المحدثين إليها.

أمانة الطائف بلدية السيل الصغير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. إزالة تعديات غير نظامية بالسيل الصغير على مساحة 20 ألف م2
سبق

أزالت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية السيل الصغير- إحداثات غير نظامية على أراضٍ حكومية بيضاء بمساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، شمال الطائف.

وشملت الإحداثات إقامة حظائر عشوائية للمواشي وصنادق وركائز خشبية، وخيامًا وعقومًا ترابية ووضع هياكل خربة بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي.

وباشرت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفِرَق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة للتعديات، تأتي ضمن أولويات الفروع البلدية، بالتنسيق مع لجان التعديات والفِرَق الأمنية؛ حيث يتم التعامل معها فوريًّا؛ لضمان عدم تحولها لتعديات أكبر واستغلال مخالف للأراضي الحكومية، وباشرت فِرَق رصد وإزالة التعديات بالبلديات الفرعية أكثر من 20 تعديًا على مساحات بيضاء بالطائف والضواحي خلال الشهر الماضي.

وبيّنت الأمانة أن منفذي التعديات يعمدون إلى استغلال الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية والأراضي الواقعة في الضواحي المحيطة بالمدينة؛ بهدف استغلالها بصورة غير شرعية، وتحويلها لتعديات عشوائية تؤثر على التنمية الجارية بالمنطقة؛ بهدف تحقيق مكاسب غير شرعية من هذه التجاوزات التي يعاقب عليها ممارسوها.

وأشارت الأمانة إلى أن التعديات التي يتم إزالتها تُدرَج ضمن قائمة المتابعة المستمرة؛ لضمان عدم عودة المحدثين إليها.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
12:13 PM

الطائف.. إزالة تعديات غير نظامية بالسيل الصغير على مساحة 20 ألف م2

أقامها محدثون وشملت حظائر عشوائية وصنادق وركائز خشبية وخيامًا وعقومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أزالت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية السيل الصغير- إحداثات غير نظامية على أراضٍ حكومية بيضاء بمساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، شمال الطائف.

وشملت الإحداثات إقامة حظائر عشوائية للمواشي وصنادق وركائز خشبية، وخيامًا وعقومًا ترابية ووضع هياكل خربة بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي.

وباشرت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفِرَق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة للتعديات، تأتي ضمن أولويات الفروع البلدية، بالتنسيق مع لجان التعديات والفِرَق الأمنية؛ حيث يتم التعامل معها فوريًّا؛ لضمان عدم تحولها لتعديات أكبر واستغلال مخالف للأراضي الحكومية، وباشرت فِرَق رصد وإزالة التعديات بالبلديات الفرعية أكثر من 20 تعديًا على مساحات بيضاء بالطائف والضواحي خلال الشهر الماضي.

وبيّنت الأمانة أن منفذي التعديات يعمدون إلى استغلال الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية والأراضي الواقعة في الضواحي المحيطة بالمدينة؛ بهدف استغلالها بصورة غير شرعية، وتحويلها لتعديات عشوائية تؤثر على التنمية الجارية بالمنطقة؛ بهدف تحقيق مكاسب غير شرعية من هذه التجاوزات التي يعاقب عليها ممارسوها.

وأشارت الأمانة إلى أن التعديات التي يتم إزالتها تُدرَج ضمن قائمة المتابعة المستمرة؛ لضمان عدم عودة المحدثين إليها.

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