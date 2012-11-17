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شاهد.. تخرّج 63 طالبًا من أكاديمية تنمية الأفلاج للكاراتيه

بعد حصولهم على الحزام الأصفر "كيو2"

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تدريب 63 طالبًا، ومنحتهم الحزام الأصفر "كيو2"، بعد اجتيازهم المهارات الرياضية من أكاديمية اللجنة للكاراتيه.

ونظمت لجنة تنمية الأفلاج حفلًا للطلاب الحاصلين على الحزام الأصفر "كيو2"، حضره أولياء أمورهم، وتحدث خلاله رئيس لجنة تنمية الأفلاج عن مستقبل أكاديمية الكاراتية باللجنة ومراحل التدريب والفئات المستهدفة من هذه الرياضة والأحزمة التي سوف تمنح للخريجين من الأكاديمية، مشيرًا إلى أن أكاديمية لجنة تنمية الأفلاج تم اعتمادها من الاتحاد السعودي للكاراتيه.

وكانت لجنة الأفلاج قد أطلقتها لتدريب طلاب المرحلتَيْن الابتدائي والمتوسطة في أكاديمية لجنة التنمية الاجتماعية لـ"الكاراتيه" بهدف تدريبهم على ألعاب الدفاع عن النفس، وتحويل الطاقة السلبية إلى نشاط صحي، والاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

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شاهد.. تخرّج 63 طالبًا من أكاديمية تنمية الأفلاج للكاراتيه
سبق

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تدريب 63 طالبًا، ومنحتهم الحزام الأصفر "كيو2"، بعد اجتيازهم المهارات الرياضية من أكاديمية اللجنة للكاراتيه.

ونظمت لجنة تنمية الأفلاج حفلًا للطلاب الحاصلين على الحزام الأصفر "كيو2"، حضره أولياء أمورهم، وتحدث خلاله رئيس لجنة تنمية الأفلاج عن مستقبل أكاديمية الكاراتية باللجنة ومراحل التدريب والفئات المستهدفة من هذه الرياضة والأحزمة التي سوف تمنح للخريجين من الأكاديمية، مشيرًا إلى أن أكاديمية لجنة تنمية الأفلاج تم اعتمادها من الاتحاد السعودي للكاراتيه.

وكانت لجنة الأفلاج قد أطلقتها لتدريب طلاب المرحلتَيْن الابتدائي والمتوسطة في أكاديمية لجنة التنمية الاجتماعية لـ"الكاراتيه" بهدف تدريبهم على ألعاب الدفاع عن النفس، وتحويل الطاقة السلبية إلى نشاط صحي، والاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
07:39 PM

شاهد.. تخرّج 63 طالبًا من أكاديمية تنمية الأفلاج للكاراتيه

بعد حصولهم على الحزام الأصفر "كيو2"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تدريب 63 طالبًا، ومنحتهم الحزام الأصفر "كيو2"، بعد اجتيازهم المهارات الرياضية من أكاديمية اللجنة للكاراتيه.

ونظمت لجنة تنمية الأفلاج حفلًا للطلاب الحاصلين على الحزام الأصفر "كيو2"، حضره أولياء أمورهم، وتحدث خلاله رئيس لجنة تنمية الأفلاج عن مستقبل أكاديمية الكاراتية باللجنة ومراحل التدريب والفئات المستهدفة من هذه الرياضة والأحزمة التي سوف تمنح للخريجين من الأكاديمية، مشيرًا إلى أن أكاديمية لجنة تنمية الأفلاج تم اعتمادها من الاتحاد السعودي للكاراتيه.

وكانت لجنة الأفلاج قد أطلقتها لتدريب طلاب المرحلتَيْن الابتدائي والمتوسطة في أكاديمية لجنة التنمية الاجتماعية لـ"الكاراتيه" بهدف تدريبهم على ألعاب الدفاع عن النفس، وتحويل الطاقة السلبية إلى نشاط صحي، والاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

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