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"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

رعب الموجة الثانية.. إعادة تشديد إجراءات "كورونا" في عدة دول

إسبانيا استعانت بالجيش في تتبع المصابين.. وفرنسا فرضت الكمامة

في مواجهة الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، تتضاعف القيود المفروضة لمكافحة وباء "كوفيد-19"، اليوم (الأربعاء) في أنحاء العالم.

واستدعت إسبانيا حوالي ألفي جندي لتعزيز عمليات تتبع المرضى، من أجل التعويض عن نقص الموارد البشرية في المناطق الأكثر تضرراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

شدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على أنه لا يمكن السماح للوباء بالسيطرة على الحياة مرة أخرى، وضرورة كسر المنحنى الثاني للعدوى.

وفي فرنسا المجاورة التي تواجه أيضا ارتفاعا في عدد الإصابات، تقرر أيضا تعزيز التدابير الصحية في مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وسيكون وضع الكمامة إلزاميا اعتبارا من مساء اليوم في كل أنحاء مرسيليا، كما فرض إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء في مقاطعة بوش-دو-رون وعاصمتها مرسيليا.

وستجري مجموعة "كوستا كروز"، وهي شركة تابعة لمجموعة "كارنيفل" الأمريكية اختبارات "كوفيد-19" لجميع الركاب على متن سفنها قبل صعودهم عندما تستأنف نشاطاتها تدريجيا من الموانئ الإيطالية في 6 سبتمبر.


وعلى الجانب الآخر من العالم، بدأ العام الدراسي في كوريا الجنوبية اليوم، وبدأت المدارس في سيول ومنطقتها التعليم عن بعد.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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رعب الموجة الثانية.. إعادة تشديد إجراءات "كورونا" في عدة دول
سبق

في مواجهة الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، تتضاعف القيود المفروضة لمكافحة وباء "كوفيد-19"، اليوم (الأربعاء) في أنحاء العالم.

واستدعت إسبانيا حوالي ألفي جندي لتعزيز عمليات تتبع المرضى، من أجل التعويض عن نقص الموارد البشرية في المناطق الأكثر تضرراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

شدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على أنه لا يمكن السماح للوباء بالسيطرة على الحياة مرة أخرى، وضرورة كسر المنحنى الثاني للعدوى.

وفي فرنسا المجاورة التي تواجه أيضا ارتفاعا في عدد الإصابات، تقرر أيضا تعزيز التدابير الصحية في مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وسيكون وضع الكمامة إلزاميا اعتبارا من مساء اليوم في كل أنحاء مرسيليا، كما فرض إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء في مقاطعة بوش-دو-رون وعاصمتها مرسيليا.

وستجري مجموعة "كوستا كروز"، وهي شركة تابعة لمجموعة "كارنيفل" الأمريكية اختبارات "كوفيد-19" لجميع الركاب على متن سفنها قبل صعودهم عندما تستأنف نشاطاتها تدريجيا من الموانئ الإيطالية في 6 سبتمبر.


وعلى الجانب الآخر من العالم، بدأ العام الدراسي في كوريا الجنوبية اليوم، وبدأت المدارس في سيول ومنطقتها التعليم عن بعد.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
03:57 PM

رعب الموجة الثانية.. إعادة تشديد إجراءات "كورونا" في عدة دول

إسبانيا استعانت بالجيش في تتبع المصابين.. وفرنسا فرضت الكمامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مواجهة الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، تتضاعف القيود المفروضة لمكافحة وباء "كوفيد-19"، اليوم (الأربعاء) في أنحاء العالم.

واستدعت إسبانيا حوالي ألفي جندي لتعزيز عمليات تتبع المرضى، من أجل التعويض عن نقص الموارد البشرية في المناطق الأكثر تضرراً، وفقاً لـ"فرانس 24".

شدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على أنه لا يمكن السماح للوباء بالسيطرة على الحياة مرة أخرى، وضرورة كسر المنحنى الثاني للعدوى.

وفي فرنسا المجاورة التي تواجه أيضا ارتفاعا في عدد الإصابات، تقرر أيضا تعزيز التدابير الصحية في مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وسيكون وضع الكمامة إلزاميا اعتبارا من مساء اليوم في كل أنحاء مرسيليا، كما فرض إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء في مقاطعة بوش-دو-رون وعاصمتها مرسيليا.

وستجري مجموعة "كوستا كروز"، وهي شركة تابعة لمجموعة "كارنيفل" الأمريكية اختبارات "كوفيد-19" لجميع الركاب على متن سفنها قبل صعودهم عندما تستأنف نشاطاتها تدريجيا من الموانئ الإيطالية في 6 سبتمبر.


وعلى الجانب الآخر من العالم، بدأ العام الدراسي في كوريا الجنوبية اليوم، وبدأت المدارس في سيول ومنطقتها التعليم عن بعد.

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