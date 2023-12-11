"البازعي": مقبلون على "صناعة سينما" واعدة في السعودية

الوزارة ستضبط المحتوى.. والمخرجون يتمتعون بالإمكانيات

توقع الرئيس السابق لجمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي، أن السينما ستكون أكثر تنظيماً مقارنة بما كانت عليه قبل 30 عاماً، حيث سيتمكن الجمهور من مشاهدة العروض السينمائية مباشرة بالسعودية مما سيساهم في تطوير صناعة السينما السعودية.

وقال "البازعي" لـ"سبق": لدينا بالسعودية قائمة مخرجين قادرين على صناعة أفلام جيدة وينتظرون فقط دور المستثمرين ليبدأوا العمل، وستظهر شركات إنتاج تستثمر في هذه القدرات الموجودة عند المخرجين.

وأضاف: الوزارة لديها القدرة على ضبط المحتوى وأعتقد أن هذه المهمة ستوكل إلى لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وأردف: تعرض في القناة السعودية أحياناً، أفلام منتقاة وخاضعة لرقابة، ولذا فلا نحرم أنفسنا من المشاهدة بسبب هذه الأعذار وكذلك الخطوط السعودية تعرض على رحلاتها أفلاماً لكن تراعي القيم والمبادئ الإسلامية.