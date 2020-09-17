"كورونا" كبّد كرة القدم العالمية خسائر بقيمة 11 مليار دولار

ألغى مباريات وبطولات وعائدات بث تلفزيوني

تسببت جائحة كورونا في خسائر مادية هائلة لكرة القدم عبر العالم، قدرها الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" الأكثر الشعبية في المعمورة بـ11 مليار دولار.

وتسببت الجائحة حتى الآن في تقدم أكثر من 150 اتحادًا محليًّا بطلب مساعدة من صندوق الإغاثة الذي أنشأه الاتحاد الدولي والبالغة قيمته 1,5 مليار دولار، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبين رئيس اللجنة التوجيهية لفيروس كورونا في "الفيفا" الفنلندي أولي رين، أن الخسائر ناجمة عن إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير، وفقدان عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وأضاف أن مقدار الخسائر ضخم ويغطي اقتصاد كرة القدم بالكامل، بما في ذلك جميع أكاديميات الشباب.

ويحق لكل اتحاد وطني أن يطلب من "الفيفا" مبلغًا قدره مليون دولار (مليونان للاتحادات القارية) بالإضافة إلى 500 ألف دولار لكرة القدم النسائية، كما أن القروض متاحة للاتحادات الوطنية بقيمة أقصاها خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين دولار للاتحادات القارية).