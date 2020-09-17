النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" كبّد كرة القدم العالمية خسائر بقيمة 11 مليار دولار

ألغى مباريات وبطولات وعائدات بث تلفزيوني

تسببت جائحة كورونا في خسائر مادية هائلة لكرة القدم عبر العالم، قدرها الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" الأكثر الشعبية في المعمورة بـ11 مليار دولار.

وتسببت الجائحة حتى الآن في تقدم أكثر من 150 اتحادًا محليًّا بطلب مساعدة من صندوق الإغاثة الذي أنشأه الاتحاد الدولي والبالغة قيمته 1,5 مليار دولار، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبين رئيس اللجنة التوجيهية لفيروس كورونا في "الفيفا" الفنلندي أولي رين، أن الخسائر ناجمة عن إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير، وفقدان عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وأضاف أن مقدار الخسائر ضخم ويغطي اقتصاد كرة القدم بالكامل، بما في ذلك جميع أكاديميات الشباب.

ويحق لكل اتحاد وطني أن يطلب من "الفيفا" مبلغًا قدره مليون دولار (مليونان للاتحادات القارية) بالإضافة إلى 500 ألف دولار لكرة القدم النسائية، كما أن القروض متاحة للاتحادات الوطنية بقيمة أقصاها خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين دولار للاتحادات القارية).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"كورونا" كبّد كرة القدم العالمية خسائر بقيمة 11 مليار دولار
سبق

تسببت جائحة كورونا في خسائر مادية هائلة لكرة القدم عبر العالم، قدرها الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" الأكثر الشعبية في المعمورة بـ11 مليار دولار.

وتسببت الجائحة حتى الآن في تقدم أكثر من 150 اتحادًا محليًّا بطلب مساعدة من صندوق الإغاثة الذي أنشأه الاتحاد الدولي والبالغة قيمته 1,5 مليار دولار، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبين رئيس اللجنة التوجيهية لفيروس كورونا في "الفيفا" الفنلندي أولي رين، أن الخسائر ناجمة عن إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير، وفقدان عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وأضاف أن مقدار الخسائر ضخم ويغطي اقتصاد كرة القدم بالكامل، بما في ذلك جميع أكاديميات الشباب.

ويحق لكل اتحاد وطني أن يطلب من "الفيفا" مبلغًا قدره مليون دولار (مليونان للاتحادات القارية) بالإضافة إلى 500 ألف دولار لكرة القدم النسائية، كما أن القروض متاحة للاتحادات الوطنية بقيمة أقصاها خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين دولار للاتحادات القارية).

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:00 PM

"كورونا" كبّد كرة القدم العالمية خسائر بقيمة 11 مليار دولار

ألغى مباريات وبطولات وعائدات بث تلفزيوني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
50

تسببت جائحة كورونا في خسائر مادية هائلة لكرة القدم عبر العالم، قدرها الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" الأكثر الشعبية في المعمورة بـ11 مليار دولار.

وتسببت الجائحة حتى الآن في تقدم أكثر من 150 اتحادًا محليًّا بطلب مساعدة من صندوق الإغاثة الذي أنشأه الاتحاد الدولي والبالغة قيمته 1,5 مليار دولار، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبين رئيس اللجنة التوجيهية لفيروس كورونا في "الفيفا" الفنلندي أولي رين، أن الخسائر ناجمة عن إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير، وفقدان عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وأضاف أن مقدار الخسائر ضخم ويغطي اقتصاد كرة القدم بالكامل، بما في ذلك جميع أكاديميات الشباب.

ويحق لكل اتحاد وطني أن يطلب من "الفيفا" مبلغًا قدره مليون دولار (مليونان للاتحادات القارية) بالإضافة إلى 500 ألف دولار لكرة القدم النسائية، كما أن القروض متاحة للاتحادات الوطنية بقيمة أقصاها خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين دولار للاتحادات القارية).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,642

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة