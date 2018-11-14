اختتام بطولة "البوتشي" لطلاب التربية الفكرية بمدارس تعليم الرياض

برعاية مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالمنطقة

رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض، عبدالله بن سعد الغنّام، اختتام بطولة "البوتشي" لطلاب التربية الفكرية بمدارس تعليم الرياض.

جاء ذلك بتنظيمٍ من مكتب التعليم بالروابي، ومشاركة من إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض، واللجنة البارالمبية السعودية، ونادي الرياض لذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر الحفل: مدير إدارة النشاط بتعليم الرياض الدكتور أنور أبوعباة، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، ورئيس قسم التربية البدنية صالح الحارثي، ومدير مكتب التعليم بالروابي محمد أبالخيل، ومدير إدارة التربية الخاصة عبدالرحيم آل الشيخ، ومساعد الشؤون التعليمية بمكتب الروابي المشرف على البطولة رشيد البداح، ومدير عام مدارس التربية النموذجية خالد الخضير.

وتُوِّجت مدرسة الفتح بلقب البطولة للمرحلة المتوسطة، وحلّت مدرسة الملك خالد وصيفًا للبطولة، فيما توّجت مدرسة الإمام عبدالله بن سعود بلقب البطولة للمرحلة الثانوية، وحلّت ثانوية تبوك وصيفًا للبطولة.

وتمّ تسليم الجوائز للمدارس التي نالت البطولة، والمشاركين بالبطولة، والحكام، والمنظمين.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنين": إن رعاية مثل تلك الفعالية امتداد لجهود مكتب التعليم بالروابي؛ حيث احتضنت تنظيم بطولة "البوتشي" التي تخص أبناءنا الطلاب من ذوي التربية الخاصة على مستوى مدارس تعليم الرياض، مُقدِّمًا شكره الخاص لمكتب التعليم بالروابي لاهتمامهم بهذه البطولة وتنسيقهم مع إدارة التربية الخاصة، وإدارة النشاط الطلابي.

وثمّن "الغنّام" هذا الدور الذي اهتم بهذه الفئة الغالية، مؤكدًا أن هذا دليل على أن هناك عملًا في الجانب التربوي والتعليمي الممزوج بالاهتمام والعناية والرعاية لهذه الفئة الغالية، مُختتِمًا حديثه بالشكر لجميع المدارس المشاركة، والمنظمين، وحكام البطولة، وكل من ساهم في البطولة حتى اختتامها الذي ظهر بتميزه وتحقيق هدفه.

وقدّم مدير مكتب التعليم بالروابي محمد أبا الخيل، شكره لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية؛ على رعايته للبطولة، ولفريق العمل المشرف على البطولة، وشركاء النجاح في البطولة.

وأكد "أبا الخيل" أن يعمل به مكتب التعليم بالروابي، لتوفير برامج نوعية لطلاب التربية الخاصة؛ أسوةً بِما يُقدّم لزملائهم في التعليم العام، وإضافةً إلى العناية بطلاب التربية الخاصة.

وأشار المساعد للشؤون التعليمية بمكتب الروابي المشرف العام على البطولة، رشيد البداح؛ إلى أن هذه البطولة تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى طلاب التربية الخاصة، بما يتوافق مع إمكاناتهم البدنية، إضافةً إلى تحقيق هدف رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بزيادة نسبة ممارسة الرياضة لدى أفراد المجتمع.

وأكد "البداح" أن مشاركة 21 مدرسة من برامج التربية الخاصة مؤشر إيجابي، ومحفز لهذه البطولة.