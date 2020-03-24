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"الراجحي" يعتمد مجموعة مبادرات لتخفيف آثار فيروس كورونا

لخدمة المجتمع والوقوف مع الوطن

وجّه الشيخ سليمان بن عبد الله الراجحي إدارة الأوقاف باعتماد مبادرات لخدمة المجتمع، والوقوف مع الوطن في ظلّ الظروف الراهنة مع تفشّي فيروس كورونا.

ودوّن الشيخ سليمان الراجحي تغريدة بحسابه في "تويتر" قال فيها: "إيماناً بمسؤولية الوقف في خدمة وطننا الغالي ومجتمعنا؛ فقد وجهتُ الإدارةَ التنفيذية للوقف باعتماد مجموعة مبادرات، مشاركة من الوقف لتخفيف آثار هذه الجائحة.

‏وأضاف كأنه وجه كذلك بتأجيل أي برامج ومشاريع - حالية أو قادمة - لا تُساهم بشكل مباشر في تخفيف الأثر على المجتمع.


وتولي أوقاف الشيخ سليمان الراجحي مشاريع العمل الخيري والدعوي في المملكة، جُلَّ العناية والرعاية؛ حيث تقدم الدعم المالي والغذائي للجمعيات الخيرية ودعم مختلف المشاريع التنموية التي تعود بالنفع للمجتمع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يعتمد مجموعة مبادرات لتخفيف آثار فيروس كورونا
سبق

وجّه الشيخ سليمان بن عبد الله الراجحي إدارة الأوقاف باعتماد مبادرات لخدمة المجتمع، والوقوف مع الوطن في ظلّ الظروف الراهنة مع تفشّي فيروس كورونا.

ودوّن الشيخ سليمان الراجحي تغريدة بحسابه في "تويتر" قال فيها: "إيماناً بمسؤولية الوقف في خدمة وطننا الغالي ومجتمعنا؛ فقد وجهتُ الإدارةَ التنفيذية للوقف باعتماد مجموعة مبادرات، مشاركة من الوقف لتخفيف آثار هذه الجائحة.

‏وأضاف كأنه وجه كذلك بتأجيل أي برامج ومشاريع - حالية أو قادمة - لا تُساهم بشكل مباشر في تخفيف الأثر على المجتمع.


وتولي أوقاف الشيخ سليمان الراجحي مشاريع العمل الخيري والدعوي في المملكة، جُلَّ العناية والرعاية؛ حيث تقدم الدعم المالي والغذائي للجمعيات الخيرية ودعم مختلف المشاريع التنموية التي تعود بالنفع للمجتمع.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:54 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:19 PM

"الراجحي" يعتمد مجموعة مبادرات لتخفيف آثار فيروس كورونا

لخدمة المجتمع والوقوف مع الوطن

A A A
حمد الفراج - الرياض
19
18,294

وجّه الشيخ سليمان بن عبد الله الراجحي إدارة الأوقاف باعتماد مبادرات لخدمة المجتمع، والوقوف مع الوطن في ظلّ الظروف الراهنة مع تفشّي فيروس كورونا.

ودوّن الشيخ سليمان الراجحي تغريدة بحسابه في "تويتر" قال فيها: "إيماناً بمسؤولية الوقف في خدمة وطننا الغالي ومجتمعنا؛ فقد وجهتُ الإدارةَ التنفيذية للوقف باعتماد مجموعة مبادرات، مشاركة من الوقف لتخفيف آثار هذه الجائحة.

‏وأضاف كأنه وجه كذلك بتأجيل أي برامج ومشاريع - حالية أو قادمة - لا تُساهم بشكل مباشر في تخفيف الأثر على المجتمع.


وتولي أوقاف الشيخ سليمان الراجحي مشاريع العمل الخيري والدعوي في المملكة، جُلَّ العناية والرعاية؛ حيث تقدم الدعم المالي والغذائي للجمعيات الخيرية ودعم مختلف المشاريع التنموية التي تعود بالنفع للمجتمع.

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