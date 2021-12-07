قضت على 150 إرهابيًا.. "التحالف" ينفذ 26 عملية في مأرب والجوف

خلال الساعات الـ24 الماضية وأسفرت أيضًا عن تدمير 18 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 26 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال #التحالف: الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 150 عنصرًا إرهابيًا.