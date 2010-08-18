النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الاتصالات: وصول خدمات الجيل الخامس إلى 60 محافظة

شركة "STC" تتصدر القائمة تليها "زين" ثم "موبايلي"

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 60 محافظة في مختلف مناطق المملكة، مقارنةً بـ 53 محافظة خلال الربع الأول من هذا العام.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "STC" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 56 محافظة.

وحلّت شركة "زين" في المركز الثاني حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 43 محافظة، وشركة "موبايلي" في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 21 محافظة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الثاني من العام 2021، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 370.12 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة "STC" لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 398.41 ميجابت في الثانية.

وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 351.25، وحلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 280.59 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك.

وتصدرت شركة "STC" منطقة الحدود الشمالية، وجازان، والجوف، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة الاتصالات: وصول خدمات الجيل الخامس إلى 60 محافظة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 60 محافظة في مختلف مناطق المملكة، مقارنةً بـ 53 محافظة خلال الربع الأول من هذا العام.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "STC" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 56 محافظة.

وحلّت شركة "زين" في المركز الثاني حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 43 محافظة، وشركة "موبايلي" في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 21 محافظة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الثاني من العام 2021، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 370.12 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة "STC" لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 398.41 ميجابت في الثانية.

وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 351.25، وحلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 280.59 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك.

وتصدرت شركة "STC" منطقة الحدود الشمالية، وجازان، والجوف، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
05:38 PM

هيئة الاتصالات: وصول خدمات الجيل الخامس إلى 60 محافظة

شركة "STC" تتصدر القائمة تليها "زين" ثم "موبايلي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
619

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 60 محافظة في مختلف مناطق المملكة، مقارنةً بـ 53 محافظة خلال الربع الأول من هذا العام.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "STC" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 56 محافظة.

وحلّت شركة "زين" في المركز الثاني حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 43 محافظة، وشركة "موبايلي" في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 21 محافظة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الثاني من العام 2021، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 370.12 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة "STC" لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 398.41 ميجابت في الثانية.

وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 351.25، وحلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 280.59 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك.

وتصدرت شركة "STC" منطقة الحدود الشمالية، وجازان، والجوف، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,859
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,390
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,660
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,433

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة