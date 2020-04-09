نائب الرئيس اليمني: الحكومة الشرعية تدعم جهود استئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث

استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب

جدّد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام، وقال خلال اجتماع افتراضي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث: إن الحكومة الشرعية تدعم جهود استئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب. وثمّن مواقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.