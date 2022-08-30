النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشبانات" يزور الدوادمي ويلتقي أعضاء "الأمر بالمعروف"

جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بزيارة محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري بمقر المحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، وفق الأنظمة والتعليمات.

والتقى "الشبانات" أعضاء هيئة "الدوادمي" عقب جولته التفقدية على هيئة محافظة الدوادمي التي اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، وكان في استقباله رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي ومديرو الإدارات ورؤساء وأعضاء المراكز بهيئة المحافظة.

وألقى "الشبانات" كلمة توجيهية خلال لقائه منسوبي هيئة المحافظة أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله، مشددًا على تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

واستمع لاستفسارات ومداخلات الحضور وأجاب عنها، وقد رافقه خلال الجولة عددٌ من مسؤولي الفرع، وتأتي هذه الجولة بتوجيهات الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشبانات" يزور الدوادمي ويلتقي أعضاء "الأمر بالمعروف"
سبق

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بزيارة محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري بمقر المحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، وفق الأنظمة والتعليمات.

والتقى "الشبانات" أعضاء هيئة "الدوادمي" عقب جولته التفقدية على هيئة محافظة الدوادمي التي اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، وكان في استقباله رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي ومديرو الإدارات ورؤساء وأعضاء المراكز بهيئة المحافظة.

وألقى "الشبانات" كلمة توجيهية خلال لقائه منسوبي هيئة المحافظة أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله، مشددًا على تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

واستمع لاستفسارات ومداخلات الحضور وأجاب عنها، وقد رافقه خلال الجولة عددٌ من مسؤولي الفرع، وتأتي هذه الجولة بتوجيهات الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:26 PM

"الشبانات" يزور الدوادمي ويلتقي أعضاء "الأمر بالمعروف"

جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
126

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بزيارة محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري بمقر المحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، وفق الأنظمة والتعليمات.

والتقى "الشبانات" أعضاء هيئة "الدوادمي" عقب جولته التفقدية على هيئة محافظة الدوادمي التي اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، وكان في استقباله رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي ومديرو الإدارات ورؤساء وأعضاء المراكز بهيئة المحافظة.

وألقى "الشبانات" كلمة توجيهية خلال لقائه منسوبي هيئة المحافظة أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله، مشددًا على تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

واستمع لاستفسارات ومداخلات الحضور وأجاب عنها، وقد رافقه خلال الجولة عددٌ من مسؤولي الفرع، وتأتي هذه الجولة بتوجيهات الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,627

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة