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شاهد.. منسوبو أمانة الرياض يبنون مسجدًّا صدقة عن زميلهم المتوفَّى

"المهنا" كان يعمل مديرًا لشؤون الموظفين وتوفي بأزمةقلبية

شيَّد عدد من منسوبي أمانة الرياض مسجدًّا صدقة عن زميل لهم، توفي قبل سنوات إثر أزمة قلبية.

الراحل مهنا بن عبدالرحمن الفقيه كان يعمل مديرًا عامًّا لشؤون الموظفين بأمانة منطقة الرياض، وحظي بإشادات وثناء زملائه على نقاء قلبه، ووفائه وإخلاصه في العمل، وحسن أخلاقه.

وقد بادر الموظفون ببناء مسجد في إحدى الدول صدقة عن الراحل، وسُجل باسمه.

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شاهد.. منسوبو أمانة الرياض يبنون مسجدًّا صدقة عن زميلهم المتوفَّى
سبق

شيَّد عدد من منسوبي أمانة الرياض مسجدًّا صدقة عن زميل لهم، توفي قبل سنوات إثر أزمة قلبية.

الراحل مهنا بن عبدالرحمن الفقيه كان يعمل مديرًا عامًّا لشؤون الموظفين بأمانة منطقة الرياض، وحظي بإشادات وثناء زملائه على نقاء قلبه، ووفائه وإخلاصه في العمل، وحسن أخلاقه.

وقد بادر الموظفون ببناء مسجد في إحدى الدول صدقة عن الراحل، وسُجل باسمه.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
09:38 PM

شاهد.. منسوبو أمانة الرياض يبنون مسجدًّا صدقة عن زميلهم المتوفَّى

"المهنا" كان يعمل مديرًا لشؤون الموظفين وتوفي بأزمةقلبية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,078

شيَّد عدد من منسوبي أمانة الرياض مسجدًّا صدقة عن زميل لهم، توفي قبل سنوات إثر أزمة قلبية.

الراحل مهنا بن عبدالرحمن الفقيه كان يعمل مديرًا عامًّا لشؤون الموظفين بأمانة منطقة الرياض، وحظي بإشادات وثناء زملائه على نقاء قلبه، ووفائه وإخلاصه في العمل، وحسن أخلاقه.

وقد بادر الموظفون ببناء مسجد في إحدى الدول صدقة عن الراحل، وسُجل باسمه.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,118
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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