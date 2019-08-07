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هذا ما فعلته عزيمة الرجال في صلد الجبال.. ملعب ومدرجات لعشاق كرة القدم

صدرت مؤخرًا توجيهات بالعمل على توفير ملعب لشباب جبل الحشر

في الطريق الصاعد إلى جبال الحشر يشاهد المارة تحفة رياضية، صنعها الرجال بعزيمة وصبر سنوات، حفروا فيها الأرض، وطوّعوا الصخر الصلد طيلة فترة إنشاء التحفة الفنية التي كانت –وما زالت- الحاضن الوحيد لعشاق كرة القدم في مركز جبال الحشر؛ فلقد أصبح ملعب شباب الحشر محل إبهار وإعجاب مَن يعبر الطريق، أو يشاهد الصور المتناقلة عن الملعب الذي يشابه مسرحًا رومانيًّا.

محمد حربان الحريصي بدأ هذا المشروع عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمرًّا حتى اليوم في المعلب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.. وعلى الرغم من استمرار العمل إلا أنه بدأ اللعب فيه، واستغله الشباب رياضيًّا؛ كونه يحتضن الجماهير الرياضية على مدرجاته؛ فالملعب يتسع لما يزيد على ١٠٠٠٠ متفرج، وقد أُقيمت عليه بطولات عدة، كان أولها ٢٠٠٦، ومنذ خمسة أعوام تم اعتماد دورة به باسم أمير المنطقة.

عندما بدأ حربان هذا المشروع كان أمله أن يكون من أفضل ملاعب المنطقة، ويعد جامعًا لكل المحافظات، ولكل الفعاليات.. ومازال يعمل على حلمه، ويبذل بجهود شخصية مبالغ لتأهيل المشروع "الحلم".

يُشار إلى أنه صدرت مؤخرًا توجيهات بالعمل على توفير ملعب لشباب جبل الحشر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا ما فعلته عزيمة الرجال في صلد الجبال.. ملعب ومدرجات لعشاق كرة القدم
سبق

في الطريق الصاعد إلى جبال الحشر يشاهد المارة تحفة رياضية، صنعها الرجال بعزيمة وصبر سنوات، حفروا فيها الأرض، وطوّعوا الصخر الصلد طيلة فترة إنشاء التحفة الفنية التي كانت –وما زالت- الحاضن الوحيد لعشاق كرة القدم في مركز جبال الحشر؛ فلقد أصبح ملعب شباب الحشر محل إبهار وإعجاب مَن يعبر الطريق، أو يشاهد الصور المتناقلة عن الملعب الذي يشابه مسرحًا رومانيًّا.

محمد حربان الحريصي بدأ هذا المشروع عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمرًّا حتى اليوم في المعلب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.. وعلى الرغم من استمرار العمل إلا أنه بدأ اللعب فيه، واستغله الشباب رياضيًّا؛ كونه يحتضن الجماهير الرياضية على مدرجاته؛ فالملعب يتسع لما يزيد على ١٠٠٠٠ متفرج، وقد أُقيمت عليه بطولات عدة، كان أولها ٢٠٠٦، ومنذ خمسة أعوام تم اعتماد دورة به باسم أمير المنطقة.

عندما بدأ حربان هذا المشروع كان أمله أن يكون من أفضل ملاعب المنطقة، ويعد جامعًا لكل المحافظات، ولكل الفعاليات.. ومازال يعمل على حلمه، ويبذل بجهود شخصية مبالغ لتأهيل المشروع "الحلم".

يُشار إلى أنه صدرت مؤخرًا توجيهات بالعمل على توفير ملعب لشباب جبل الحشر.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
01:42 AM

هذا ما فعلته عزيمة الرجال في صلد الجبال.. ملعب ومدرجات لعشاق كرة القدم

صدرت مؤخرًا توجيهات بالعمل على توفير ملعب لشباب جبل الحشر

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محمد المواسي - جازان
8
7,728

في الطريق الصاعد إلى جبال الحشر يشاهد المارة تحفة رياضية، صنعها الرجال بعزيمة وصبر سنوات، حفروا فيها الأرض، وطوّعوا الصخر الصلد طيلة فترة إنشاء التحفة الفنية التي كانت –وما زالت- الحاضن الوحيد لعشاق كرة القدم في مركز جبال الحشر؛ فلقد أصبح ملعب شباب الحشر محل إبهار وإعجاب مَن يعبر الطريق، أو يشاهد الصور المتناقلة عن الملعب الذي يشابه مسرحًا رومانيًّا.

محمد حربان الحريصي بدأ هذا المشروع عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمرًّا حتى اليوم في المعلب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.. وعلى الرغم من استمرار العمل إلا أنه بدأ اللعب فيه، واستغله الشباب رياضيًّا؛ كونه يحتضن الجماهير الرياضية على مدرجاته؛ فالملعب يتسع لما يزيد على ١٠٠٠٠ متفرج، وقد أُقيمت عليه بطولات عدة، كان أولها ٢٠٠٦، ومنذ خمسة أعوام تم اعتماد دورة به باسم أمير المنطقة.

عندما بدأ حربان هذا المشروع كان أمله أن يكون من أفضل ملاعب المنطقة، ويعد جامعًا لكل المحافظات، ولكل الفعاليات.. ومازال يعمل على حلمه، ويبذل بجهود شخصية مبالغ لتأهيل المشروع "الحلم".

يُشار إلى أنه صدرت مؤخرًا توجيهات بالعمل على توفير ملعب لشباب جبل الحشر.

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