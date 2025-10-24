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بعد فيديو الـ"سوناتا".. شرطة الشرقية تطيح بلصوص السيارات

أقرّوا بسرقة 12 مركبة وتم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع "سوناتا" وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة 12 مركبة حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الشرقية الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو الـ"سوناتا".. شرطة الشرقية تطيح بلصوص السيارات
سبق

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع "سوناتا" وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة 12 مركبة حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
03:20 PM

بعد فيديو الـ"سوناتا".. شرطة الشرقية تطيح بلصوص السيارات

أقرّوا بسرقة 12 مركبة وتم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع "سوناتا" وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورّطهم في سرقة عدد من المركبات، منها ما تم تداوله مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة مركبة من نوع سوناتا وهي في حالة التشغيل ومحاولة سائقها اللحاق بالجاني.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة 12 مركبة حيث تم ضبطها بحوزتهم وتسليمها لمالكيها، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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