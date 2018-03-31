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مقتل مدني وإصابة 5 بينهم طفل بصاروخ حوثي على مأرب

المصابون يتلقون الرعاية الطبية.. وحالة اثنين منهم خطيرة

قُتِل مدني وأصيب خمسة آخرون أمس في قصف بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مدينة مأرب اليمنية المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين.

وأوضح مصدر أمني أن صاروخًا باليستيًّا استهدف مدينة مأرب عند الساعة الـ11 من صباح أمس؛ مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.

وذكر مصدر طبي أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى هيئة مأرب العام، وأن اثنين منهم حالتهم خطرة.

صاروخ باليستي مليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل مدني وإصابة 5 بينهم طفل بصاروخ حوثي على مأرب
سبق

قُتِل مدني وأصيب خمسة آخرون أمس في قصف بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مدينة مأرب اليمنية المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين.

وأوضح مصدر أمني أن صاروخًا باليستيًّا استهدف مدينة مأرب عند الساعة الـ11 من صباح أمس؛ مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.

وذكر مصدر طبي أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى هيئة مأرب العام، وأن اثنين منهم حالتهم خطرة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:49 PM

مقتل مدني وإصابة 5 بينهم طفل بصاروخ حوثي على مأرب

المصابون يتلقون الرعاية الطبية.. وحالة اثنين منهم خطيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتِل مدني وأصيب خمسة آخرون أمس في قصف بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مدينة مأرب اليمنية المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين.

وأوضح مصدر أمني أن صاروخًا باليستيًّا استهدف مدينة مأرب عند الساعة الـ11 من صباح أمس؛ مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.

وذكر مصدر طبي أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى هيئة مأرب العام، وأن اثنين منهم حالتهم خطرة.

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