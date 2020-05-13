النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

مصادرة طن من الخضراوات والورقيات بـ"شوقية مكة"

في إطار جهود البلدية الهادفة لضمان سلامة الأغذية

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملةً على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن الجولات الرقابية المكثفة الرامية إلى القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي: تمت مصادرة 1.430 كجم من الخضَر والورقيات والفواكة داخل مركبات يتم تخزينها من قبل عمالة مخالفة في بيئة غير صحية وغير آمنة تفتقد إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى تسليم 450 كجم منها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وإتلاف 980 كجم من الخضراوات الفاسدة.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، لاتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادرة طن من الخضراوات والورقيات بـ"شوقية مكة"
سبق

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملةً على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن الجولات الرقابية المكثفة الرامية إلى القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي: تمت مصادرة 1.430 كجم من الخضَر والورقيات والفواكة داخل مركبات يتم تخزينها من قبل عمالة مخالفة في بيئة غير صحية وغير آمنة تفتقد إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى تسليم 450 كجم منها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وإتلاف 980 كجم من الخضراوات الفاسدة.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، لاتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:59 PM

مصادرة طن من الخضراوات والورقيات بـ"شوقية مكة"

في إطار جهود البلدية الهادفة لضمان سلامة الأغذية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
2,151

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملةً على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن الجولات الرقابية المكثفة الرامية إلى القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي: تمت مصادرة 1.430 كجم من الخضَر والورقيات والفواكة داخل مركبات يتم تخزينها من قبل عمالة مخالفة في بيئة غير صحية وغير آمنة تفتقد إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى تسليم 450 كجم منها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وإتلاف 980 كجم من الخضراوات الفاسدة.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، لاتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,196
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,414
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,291

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة