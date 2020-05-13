مصادرة طن من الخضراوات والورقيات بـ"شوقية مكة"

في إطار جهود البلدية الهادفة لضمان سلامة الأغذية

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملةً على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن الجولات الرقابية المكثفة الرامية إلى القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي: تمت مصادرة 1.430 كجم من الخضَر والورقيات والفواكة داخل مركبات يتم تخزينها من قبل عمالة مخالفة في بيئة غير صحية وغير آمنة تفتقد إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى تسليم 450 كجم منها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وإتلاف 980 كجم من الخضراوات الفاسدة.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، لاتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.