الزكاة والدخل: العقارات المستخدمة كمساكن للطلاب معفاة من ضريبة القيمة المضافة

أوضحت هيئة الزكاة والدخل اليوم أن تأجير الشقق والوحدات السكنية، والعقارات المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأبانت أن ذلك يأتي وفقا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة .
أوضحت هيئة الزكاة والدخل اليوم أن تأجير الشقق والوحدات السكنية، والعقارات المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأبانت أن ذلك يأتي وفقا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة .
أوضحت هيئة الزكاة والدخل اليوم أن تأجير الشقق والوحدات السكنية، والعقارات المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأبانت أن ذلك يأتي وفقا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة .
أوضحت هيئة الزكاة والدخل اليوم أن تأجير الشقق والوحدات السكنية، والعقارات المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأبانت أن ذلك يأتي وفقا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة .