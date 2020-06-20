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إيطاليا: تسجيل 251 إصابة مؤكدة و47 حالة وفاة جديدة بكورونا

معدل أقل من المتوسط السابق طيلة الأيام السبعة الماضية

سجلت إيطاليا 251 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم، وهو معدل أقل من المتوسط السابق طيلة الأيام السبعة الماضية البالغة 288 حالة.

وأشارت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم، إلى أنه سجلت أيضاً 47 حالة وفاة جديدة مقارنة بـ 66 حالة وفاة سُجلت أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 561ر34 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة 011ر238 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا: تسجيل 251 إصابة مؤكدة و47 حالة وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجلت إيطاليا 251 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم، وهو معدل أقل من المتوسط السابق طيلة الأيام السبعة الماضية البالغة 288 حالة.

وأشارت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم، إلى أنه سجلت أيضاً 47 حالة وفاة جديدة مقارنة بـ 66 حالة وفاة سُجلت أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 561ر34 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة 011ر238 حالة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:28 AM

إيطاليا: تسجيل 251 إصابة مؤكدة و47 حالة وفاة جديدة بكورونا

معدل أقل من المتوسط السابق طيلة الأيام السبعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إيطاليا 251 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم، وهو معدل أقل من المتوسط السابق طيلة الأيام السبعة الماضية البالغة 288 حالة.

وأشارت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم، إلى أنه سجلت أيضاً 47 حالة وفاة جديدة مقارنة بـ 66 حالة وفاة سُجلت أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 561ر34 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة 011ر238 حالة.

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