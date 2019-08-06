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1900.. مركز بلاغات المستهلك مستمر خلال إجازة العيد

تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار الفرق الرقابية في أداء مهامها وأعمالها على المنشآت التجارية أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 5 - 16 ذو الحجة 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية للتحقق من صحة العروض الترويجية المقدمة خلال فترة العيد، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.

وتواصل الوزارة استقبال ومباشرة جميع بلاغات المستهلكين عبر مركز البلاغات 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة، حيث تستقبل البلاغات عن المخالفات التجارية، وتتابع آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.

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1900.. مركز بلاغات المستهلك مستمر خلال إجازة العيد
سبق

أكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار الفرق الرقابية في أداء مهامها وأعمالها على المنشآت التجارية أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 5 - 16 ذو الحجة 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية للتحقق من صحة العروض الترويجية المقدمة خلال فترة العيد، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.

وتواصل الوزارة استقبال ومباشرة جميع بلاغات المستهلكين عبر مركز البلاغات 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة، حيث تستقبل البلاغات عن المخالفات التجارية، وتتابع آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
02:44 PM

1900.. مركز بلاغات المستهلك مستمر خلال إجازة العيد

تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار الفرق الرقابية في أداء مهامها وأعمالها على المنشآت التجارية أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 5 - 16 ذو الحجة 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية للتحقق من صحة العروض الترويجية المقدمة خلال فترة العيد، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.

وتواصل الوزارة استقبال ومباشرة جميع بلاغات المستهلكين عبر مركز البلاغات 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة، حيث تستقبل البلاغات عن المخالفات التجارية، وتتابع آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.

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