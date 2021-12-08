النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة من تحديث أمني في Mozilla

يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ هجمات لحجب الخدمة وانتحال الشخصية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Mozilla. Firefox، Firefox ESR Thunderbird

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، وهجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks).

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة عبر هذه الروابط:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-52/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-53/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-54/

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة من تحديث أمني في Mozilla
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Mozilla. Firefox، Firefox ESR Thunderbird

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، وهجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks).

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة عبر هذه الروابط:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-52/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-53/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-54/

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:19 AM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة من تحديث أمني في Mozilla

يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ هجمات لحجب الخدمة وانتحال الشخصية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
225

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Mozilla. Firefox، Firefox ESR Thunderbird

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، وهجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks).

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة عبر هذه الروابط:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-52/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-53/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-54/

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,320
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,606
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,365

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة