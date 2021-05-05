النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية.. أمانة تبوك تدشن حملة "ممتثل"

لدعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا

دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد مساء أمس، حملة "ممتثل" بمنطقة تبوك، بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية بأمانة المنطقة، والتي تهدف إلى رفع درجة امتثال المجتمع وجميع المحال التجارية والغذائية في جميع الأسواق والمجمعات ومنافذ البيع بالمنطقة بالإجراءات الصحية والوقائية، وذلك بتفعيل العديد من الأنشطة والبرامج ذات العلاقة.

وأوضح أمين تبوك أن حملة "ممتثل" التي تم إطلاقها في أحد المراكز التجارية هي المرحلة التي يصل فيها الفرد من مرحلة المتلقي إلى مرحلة المبادر، وأهم أهداف الحملة ورسالتها توعية المجتمع بأهمية الامتثال والالتزام بالضوابط الصحية والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحال التجارية والتموينية بالإجراءات الوقائية من قياس الحرارة وتوفير المعقمات، كذلك الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن المبادرة شملت على العديد من المستهدفات والرسائل التوعوية، وكان من أبرزها استخدام الفن التشكيلي ورسم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشعار حملة ممتثل وشعار أمانة المنطقة باستخدام بصمات زوار المركز أو العاملين فيه، والتي تظهر نهايتها صوراً جمالية لقادة الوطن وشعار الحملة بشكل مختلف مستخدمين فيها بصمات اليد.

كما هدفت الحملة لتوعية المجتمع من خلال استخدام الملصقات التوعوية الموحدة مع مراعاة جانب اللغات، واستخدام الترجمة فيها، وتحديد موظف باللغة الإنجليزية للتوضيح للزوار الأجانب بالتعريف بالحملة، إضافة إلى استخدام مكبرات الصوت في المجمعات الكبرى باللغتين العربية والإنجليزية تحمل الرسائل بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لرواد المولات والعاملين فيها، وتحديد مسار خاص للمحصنين الذين أخذوا اللقاح من الجنسين، واستخدام الإعلام التوعوية في عدد من الشوارع.

وأكد المهندس "درويش" أن الأمانة ستواصل وبمشاركة الجهات المعنية من خلال الحملة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المنطقة في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.


يُذكر أن المبادرة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية.. أمانة تبوك تدشن حملة "ممتثل"
سبق

دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد مساء أمس، حملة "ممتثل" بمنطقة تبوك، بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية بأمانة المنطقة، والتي تهدف إلى رفع درجة امتثال المجتمع وجميع المحال التجارية والغذائية في جميع الأسواق والمجمعات ومنافذ البيع بالمنطقة بالإجراءات الصحية والوقائية، وذلك بتفعيل العديد من الأنشطة والبرامج ذات العلاقة.

وأوضح أمين تبوك أن حملة "ممتثل" التي تم إطلاقها في أحد المراكز التجارية هي المرحلة التي يصل فيها الفرد من مرحلة المتلقي إلى مرحلة المبادر، وأهم أهداف الحملة ورسالتها توعية المجتمع بأهمية الامتثال والالتزام بالضوابط الصحية والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحال التجارية والتموينية بالإجراءات الوقائية من قياس الحرارة وتوفير المعقمات، كذلك الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن المبادرة شملت على العديد من المستهدفات والرسائل التوعوية، وكان من أبرزها استخدام الفن التشكيلي ورسم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشعار حملة ممتثل وشعار أمانة المنطقة باستخدام بصمات زوار المركز أو العاملين فيه، والتي تظهر نهايتها صوراً جمالية لقادة الوطن وشعار الحملة بشكل مختلف مستخدمين فيها بصمات اليد.

كما هدفت الحملة لتوعية المجتمع من خلال استخدام الملصقات التوعوية الموحدة مع مراعاة جانب اللغات، واستخدام الترجمة فيها، وتحديد موظف باللغة الإنجليزية للتوضيح للزوار الأجانب بالتعريف بالحملة، إضافة إلى استخدام مكبرات الصوت في المجمعات الكبرى باللغتين العربية والإنجليزية تحمل الرسائل بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لرواد المولات والعاملين فيها، وتحديد مسار خاص للمحصنين الذين أخذوا اللقاح من الجنسين، واستخدام الإعلام التوعوية في عدد من الشوارع.

وأكد المهندس "درويش" أن الأمانة ستواصل وبمشاركة الجهات المعنية من خلال الحملة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المنطقة في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.


يُذكر أن المبادرة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
12:05 PM

بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية.. أمانة تبوك تدشن حملة "ممتثل"

لدعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
81

دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد مساء أمس، حملة "ممتثل" بمنطقة تبوك، بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية بأمانة المنطقة، والتي تهدف إلى رفع درجة امتثال المجتمع وجميع المحال التجارية والغذائية في جميع الأسواق والمجمعات ومنافذ البيع بالمنطقة بالإجراءات الصحية والوقائية، وذلك بتفعيل العديد من الأنشطة والبرامج ذات العلاقة.

وأوضح أمين تبوك أن حملة "ممتثل" التي تم إطلاقها في أحد المراكز التجارية هي المرحلة التي يصل فيها الفرد من مرحلة المتلقي إلى مرحلة المبادر، وأهم أهداف الحملة ورسالتها توعية المجتمع بأهمية الامتثال والالتزام بالضوابط الصحية والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحال التجارية والتموينية بالإجراءات الوقائية من قياس الحرارة وتوفير المعقمات، كذلك الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن المبادرة شملت على العديد من المستهدفات والرسائل التوعوية، وكان من أبرزها استخدام الفن التشكيلي ورسم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشعار حملة ممتثل وشعار أمانة المنطقة باستخدام بصمات زوار المركز أو العاملين فيه، والتي تظهر نهايتها صوراً جمالية لقادة الوطن وشعار الحملة بشكل مختلف مستخدمين فيها بصمات اليد.

كما هدفت الحملة لتوعية المجتمع من خلال استخدام الملصقات التوعوية الموحدة مع مراعاة جانب اللغات، واستخدام الترجمة فيها، وتحديد موظف باللغة الإنجليزية للتوضيح للزوار الأجانب بالتعريف بالحملة، إضافة إلى استخدام مكبرات الصوت في المجمعات الكبرى باللغتين العربية والإنجليزية تحمل الرسائل بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لرواد المولات والعاملين فيها، وتحديد مسار خاص للمحصنين الذين أخذوا اللقاح من الجنسين، واستخدام الإعلام التوعوية في عدد من الشوارع.

وأكد المهندس "درويش" أن الأمانة ستواصل وبمشاركة الجهات المعنية من خلال الحملة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المنطقة في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.


يُذكر أن المبادرة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة