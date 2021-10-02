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ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 506 وفيات بالبرازيل و471 بالمكسيك و127 ببريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة، تسجيل 18578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و506 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أنه قد وصل مجمل الإصابات في البرازيل إلى 21 مليونًا و445651 منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 597255.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة تسجيل 7388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و471 وفاة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و671611 إصابة والوفيات إلى 277976 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

بريطانيا

سجّلت بريطانيا 35,577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 7,841,625، فيما بلغت حصيلة الوفيات 136,789.

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ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 506 وفيات بالبرازيل و471 بالمكسيك و127 ببريطانيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة، تسجيل 18578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و506 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أنه قد وصل مجمل الإصابات في البرازيل إلى 21 مليونًا و445651 منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 597255.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة تسجيل 7388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و471 وفاة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و671611 إصابة والوفيات إلى 277976 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

بريطانيا

سجّلت بريطانيا 35,577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 7,841,625، فيما بلغت حصيلة الوفيات 136,789.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
10:16 AM

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 506 وفيات بالبرازيل و471 بالمكسيك و127 ببريطانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة، تسجيل 18578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و506 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أنه قد وصل مجمل الإصابات في البرازيل إلى 21 مليونًا و445651 منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 597255.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة تسجيل 7388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و471 وفاة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و671611 إصابة والوفيات إلى 277976 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

بريطانيا

سجّلت بريطانيا 35,577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 7,841,625، فيما بلغت حصيلة الوفيات 136,789.

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