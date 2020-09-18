مدير التوعية بـ"الصحة" يزور "مديرية عسير" ويتفقد التقدم المتحقق

استعرض دور وحدة التواصل المجتمعي في غرفة إدارة أزمة "كورونا"

زار مدير التوعية الصحية بوزارة الصحة، يوسف الهذلول، المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ، بغرض الوقوف على ما أنجز في مجال التوعية الصحية خلال جائحة فيروس كورونا وما قدّم خلال فترة الصيف في مجال التوعية الصحية.

وشارك في الزيارة، سليمان الرميخان من إدارة التخطيط والتطوير ، وعبدالرحمن الشهري من فريق الإنتاج بالوزارة.

واستعرض فريق العمل بالتوعية الصحية في "صحة عسير "، الأعمال التوعوية التي نفذتها المديرية، وتم تسليط الضوء على الدور الذي مارسته وحدة التواصل المجتمعي والتوعية الصحية بغرفة إدارة أزمة كورونا، ومشروع التوعية الصحية التابع لنشامى عسير.



وثمن مدير التوعية الصحية بالوزارة الجهود التي نفذتها "صحة عسير"، خاصة خلال موسم الصيف وما صاحبه من تزايد في أعداد زوار المنطقة .

وقد استقبل مساعد المدير العام للموارد البشرية بـ"صحة عسير"، الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري، مدير التوعية الصحية وفريقه، نيابةً عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وأشاد بالجهود التوعوية المبذولة من قبل الجميع لرفع الوعي الصحي.