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الأمن اليمني يطيح بخليتي تجسس تابعتين للحوثيين في مأرب

ضبط بحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات

ضبطت قوات الأمن الخاصة بمأرب، اليوم (الأربعاء)، خليتين تعملان لصالح ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محيط مدينة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لموقع وزارة الداخلية، أن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن الخليتين ضبطتا متلبستين وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات متربطة بميليشيا الحوثي المتمردة في صرواح.

وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة.

ميليشيا الحوثي

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الأمن اليمني يطيح بخليتي تجسس تابعتين للحوثيين في مأرب
سبق

ضبطت قوات الأمن الخاصة بمأرب، اليوم (الأربعاء)، خليتين تعملان لصالح ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محيط مدينة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لموقع وزارة الداخلية، أن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن الخليتين ضبطتا متلبستين وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات متربطة بميليشيا الحوثي المتمردة في صرواح.

وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:40 PM

الأمن اليمني يطيح بخليتي تجسس تابعتين للحوثيين في مأرب

ضبط بحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت قوات الأمن الخاصة بمأرب، اليوم (الأربعاء)، خليتين تعملان لصالح ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محيط مدينة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لموقع وزارة الداخلية، أن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن الخليتين ضبطتا متلبستين وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات متربطة بميليشيا الحوثي المتمردة في صرواح.

وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة.

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