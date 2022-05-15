النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلًا مع مقطع فيديو لمواطن.. ضبط وترحيل باعة متجولين بحي الديرة في الرياض

"الأمانة": عمالة وافدة تجمّعت بأحد الممرات المزدحمة مخالِفة لاحترازات انتشار كورونا

تجاوبت أمانة منطقة الرياض مع مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، يظهر ممارسة عمالة مخالفة لنشاط بيع الخضار والفواكه واللحوم، في أحد الممرات بأحد أحياء الرياض، وتجمّعت أعداد من العمالة بطريقة عشوائية مخالفة لاحترازات انتشار كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أنه ضمن الجهود الرقابية الهادفة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، فرّقت أمانة منطقة الرياض وبمساندة الضبط الميداني؛ ازدحام العمالة في حي الديرة، وتم إغلاق محلات الخضار التي يعمل بها غير سعوديين، وأيضًا ترحيل الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة.

أمانة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلًا مع مقطع فيديو لمواطن.. ضبط وترحيل باعة متجولين بحي الديرة في الرياض
سبق

تجاوبت أمانة منطقة الرياض مع مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، يظهر ممارسة عمالة مخالفة لنشاط بيع الخضار والفواكه واللحوم، في أحد الممرات بأحد أحياء الرياض، وتجمّعت أعداد من العمالة بطريقة عشوائية مخالفة لاحترازات انتشار كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أنه ضمن الجهود الرقابية الهادفة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، فرّقت أمانة منطقة الرياض وبمساندة الضبط الميداني؛ ازدحام العمالة في حي الديرة، وتم إغلاق محلات الخضار التي يعمل بها غير سعوديين، وأيضًا ترحيل الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:22 PM

تفاعلًا مع مقطع فيديو لمواطن.. ضبط وترحيل باعة متجولين بحي الديرة في الرياض

"الأمانة": عمالة وافدة تجمّعت بأحد الممرات المزدحمة مخالِفة لاحترازات انتشار كورونا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
14
15,535

تجاوبت أمانة منطقة الرياض مع مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، يظهر ممارسة عمالة مخالفة لنشاط بيع الخضار والفواكه واللحوم، في أحد الممرات بأحد أحياء الرياض، وتجمّعت أعداد من العمالة بطريقة عشوائية مخالفة لاحترازات انتشار كورونا.

وأوضحت "الأمانة" أنه ضمن الجهود الرقابية الهادفة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، فرّقت أمانة منطقة الرياض وبمساندة الضبط الميداني؛ ازدحام العمالة في حي الديرة، وتم إغلاق محلات الخضار التي يعمل بها غير سعوديين، وأيضًا ترحيل الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,253
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,447
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة