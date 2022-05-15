تجاوبت أمانة منطقة الرياض مع مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، يظهر ممارسة عمالة مخالفة لنشاط بيع الخضار والفواكه واللحوم، في أحد الممرات بأحد أحياء الرياض، وتجمّعت أعداد من العمالة بطريقة عشوائية مخالفة لاحترازات انتشار كورونا.
وأوضحت "الأمانة" أنه ضمن الجهود الرقابية الهادفة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، فرّقت أمانة منطقة الرياض وبمساندة الضبط الميداني؛ ازدحام العمالة في حي الديرة، وتم إغلاق محلات الخضار التي يعمل بها غير سعوديين، وأيضًا ترحيل الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة.
تفاعلًا مع مقطع فيديو لمواطن.. ضبط وترحيل باعة متجولين بحي الديرة في الرياض
فهد الغبيويسبق2020-05-14
تجاوبت أمانة منطقة الرياض مع مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، يظهر ممارسة عمالة مخالفة لنشاط بيع الخضار والفواكه واللحوم، في أحد الممرات بأحد أحياء الرياض، وتجمّعت أعداد من العمالة بطريقة عشوائية مخالفة لاحترازات انتشار كورونا.
وأوضحت "الأمانة" أنه ضمن الجهود الرقابية الهادفة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، فرّقت أمانة منطقة الرياض وبمساندة الضبط الميداني؛ ازدحام العمالة في حي الديرة، وتم إغلاق محلات الخضار التي يعمل بها غير سعوديين، وأيضًا ترحيل الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:22 PM
تفاعلًا مع مقطع فيديو لمواطن.. ضبط وترحيل باعة متجولين بحي الديرة في الرياض
تجاوبت أمانة منطقة الرياض مع مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، يظهر ممارسة عمالة مخالفة لنشاط بيع الخضار والفواكه واللحوم، في أحد الممرات بأحد أحياء الرياض، وتجمّعت أعداد من العمالة بطريقة عشوائية مخالفة لاحترازات انتشار كورونا.
وأوضحت "الأمانة" أنه ضمن الجهود الرقابية الهادفة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، فرّقت أمانة منطقة الرياض وبمساندة الضبط الميداني؛ ازدحام العمالة في حي الديرة، وتم إغلاق محلات الخضار التي يعمل بها غير سعوديين، وأيضًا ترحيل الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة.