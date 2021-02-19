النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الـ12.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً

بخمس مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين المصلين

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت ست حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يوماً، 98 مسجداً تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة اثنان منها في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية "الرياض ومكة المكرمة، والقصيم وعسير" تم رصد حالة إصابة بكورونا في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى فتح ثمانية مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ، ومسجدان في منطقتي الجوف وجازان، ومسجد واحد في منطقة تبوك.

وحثت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، منسوبي المساجد والمصلين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما جددت الدعوة للجميع في حال رصد أي تراخ أو تقصير في تنفيذ التعليمات الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لليوم الـ12.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت ست حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يوماً، 98 مسجداً تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة اثنان منها في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية "الرياض ومكة المكرمة، والقصيم وعسير" تم رصد حالة إصابة بكورونا في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى فتح ثمانية مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ، ومسجدان في منطقتي الجوف وجازان، ومسجد واحد في منطقة تبوك.

وحثت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، منسوبي المساجد والمصلين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما جددت الدعوة للجميع في حال رصد أي تراخ أو تقصير في تنفيذ التعليمات الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
02:33 PM

لليوم الـ12.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً

بخمس مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين المصلين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
248

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت ست حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يوماً، 98 مسجداً تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة اثنان منها في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية "الرياض ومكة المكرمة، والقصيم وعسير" تم رصد حالة إصابة بكورونا في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى فتح ثمانية مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ، ومسجدان في منطقتي الجوف وجازان، ومسجد واحد في منطقة تبوك.

وحثت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، منسوبي المساجد والمصلين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما جددت الدعوة للجميع في حال رصد أي تراخ أو تقصير في تنفيذ التعليمات الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,235
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,987
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,619

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة