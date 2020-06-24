حالتها كانت حرجة.. مستشفى ينبع العام: تعافي أكبر مسنة من كورونا

عانت من التهاب حاد في الرئة نتيجة إصابتها بالفيروس

شهد المجمع الصحي بمحافظة ينبع ممثل بمستشفى ينبع العام تعافي أكبر مسنة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت منومة في العناية المركزة وحالتها حرجة، وقدمت لها العناية الطبية الفائقة واللازمة من قبل الفريق الطبي بمستشفى ينبع العام وغادرت جناح العزل بعد أن أثبتت نتائج تحاليلها سلبية بعد إصابتها بهذا الفيروس.

وتفصيلاً، تم تسجيل المصابة ضمن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بمحافظة ينبع البحر منذ أيام عدة، وكانت تعاني التهاباً حاداً في الرئة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تنويمها في العناية المركزة؛ بسبب حالتها الحرجة، وتم تقديم العناية الفائقة لها من قبل الفريق الطبي المتخصص حتى تحسنت حالتها بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها إلى المستشفى.

وغادرت المصابة قسم العزل بالمستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية عائدة إلى أسرتها بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية المتبعة مقدمة شكرها لجميع الطاقم الطبي على الرعاية الفائقة والتي أحيطت بها منذ دخولها المستشفى وحتى مغادرتها.