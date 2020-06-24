النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 167267

حالتها كانت حرجة.. مستشفى ينبع العام: تعافي أكبر مسنة من كورونا

عانت من التهاب حاد في الرئة نتيجة إصابتها بالفيروس

شهد المجمع الصحي بمحافظة ينبع ممثل بمستشفى ينبع العام تعافي أكبر مسنة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت منومة في العناية المركزة وحالتها حرجة، وقدمت لها العناية الطبية الفائقة واللازمة من قبل الفريق الطبي بمستشفى ينبع العام وغادرت جناح العزل بعد أن أثبتت نتائج تحاليلها سلبية بعد إصابتها بهذا الفيروس.

وتفصيلاً، تم تسجيل المصابة ضمن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بمحافظة ينبع البحر منذ أيام عدة، وكانت تعاني التهاباً حاداً في الرئة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تنويمها في العناية المركزة؛ بسبب حالتها الحرجة، وتم تقديم العناية الفائقة لها من قبل الفريق الطبي المتخصص حتى تحسنت حالتها بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها إلى المستشفى.

وغادرت المصابة قسم العزل بالمستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية عائدة إلى أسرتها بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية المتبعة مقدمة شكرها لجميع الطاقم الطبي على الرعاية الفائقة والتي أحيطت بها منذ دخولها المستشفى وحتى مغادرتها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالتها كانت حرجة.. مستشفى ينبع العام: تعافي أكبر مسنة من كورونا
سبق

شهد المجمع الصحي بمحافظة ينبع ممثل بمستشفى ينبع العام تعافي أكبر مسنة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت منومة في العناية المركزة وحالتها حرجة، وقدمت لها العناية الطبية الفائقة واللازمة من قبل الفريق الطبي بمستشفى ينبع العام وغادرت جناح العزل بعد أن أثبتت نتائج تحاليلها سلبية بعد إصابتها بهذا الفيروس.

وتفصيلاً، تم تسجيل المصابة ضمن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بمحافظة ينبع البحر منذ أيام عدة، وكانت تعاني التهاباً حاداً في الرئة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تنويمها في العناية المركزة؛ بسبب حالتها الحرجة، وتم تقديم العناية الفائقة لها من قبل الفريق الطبي المتخصص حتى تحسنت حالتها بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها إلى المستشفى.

وغادرت المصابة قسم العزل بالمستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية عائدة إلى أسرتها بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية المتبعة مقدمة شكرها لجميع الطاقم الطبي على الرعاية الفائقة والتي أحيطت بها منذ دخولها المستشفى وحتى مغادرتها.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:15 PM

حالتها كانت حرجة.. مستشفى ينبع العام: تعافي أكبر مسنة من كورونا

عانت من التهاب حاد في الرئة نتيجة إصابتها بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
1,777

شهد المجمع الصحي بمحافظة ينبع ممثل بمستشفى ينبع العام تعافي أكبر مسنة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت منومة في العناية المركزة وحالتها حرجة، وقدمت لها العناية الطبية الفائقة واللازمة من قبل الفريق الطبي بمستشفى ينبع العام وغادرت جناح العزل بعد أن أثبتت نتائج تحاليلها سلبية بعد إصابتها بهذا الفيروس.

وتفصيلاً، تم تسجيل المصابة ضمن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بمحافظة ينبع البحر منذ أيام عدة، وكانت تعاني التهاباً حاداً في الرئة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تنويمها في العناية المركزة؛ بسبب حالتها الحرجة، وتم تقديم العناية الفائقة لها من قبل الفريق الطبي المتخصص حتى تحسنت حالتها بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها إلى المستشفى.

وغادرت المصابة قسم العزل بالمستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية عائدة إلى أسرتها بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية المتبعة مقدمة شكرها لجميع الطاقم الطبي على الرعاية الفائقة والتي أحيطت بها منذ دخولها المستشفى وحتى مغادرتها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,521

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة