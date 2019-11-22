"تعليم الرياض" تستضيف الدورة الرياضية المدرسية الثالثة للصغار

بمشاركة ١٦ إدارة تعليمية من ٢٧ ربيع الأول حتى ١ ربيع الآخر

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدورة الرياضية المدرسية الثالثة للصغار بمشاركة ١٦ إدارة تعليمية، وذلك في الفترة من ٢٧ ربيع الأول حتى ١ ربيع الآخر ١٤٤١هـ.

وتُقام مباريات كرة القدم على ملاعب معهد العاصمة النموذجي، فيما ستكون منافسات ألعاب القوى على ملاعب معهد إعداد القادة.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور أنور أبوعباة، مدير النشاط الطلابي بتعليم الرياض، أن البطولة تشرف عليها وكالة التعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة، وتم الاستعداد لها من حيث توزيع العمل على لجان عدة، منها لجنة مخصصة للملاعب، وأخرى للسكن، وكذلك لجنة للأمن والسلامة، ولجنة للمواصلات والتغذية، ولجنة إعلامية.

وقال "أبوعباة": إن جميع اللجان العاملة في الدورة تقوم بكامل مسؤولياتها، وتواصل تحضيراتها على مدار الساعة، سواء في التنظيم والإعداد والتنسيق لهذه الدورة بهدف نجاحها، وكذلك لرفع مستوى الرياضة المدرسية.. مقدمًا شكره لشركاء النجاح، خاصة الاتحاد السعودي لألعاب القوى، ومعهد العاصمة النموذجي، ومعهد إعداد القادة، على جهودهم لتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح البطولة.