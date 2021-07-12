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إصابة 3 أشخاص بـ"كورونا" في الأردن.. ولا وفيات

عدد حالات الشفاء يصل إلى 997 حالة

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.179 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيَّين قادمَين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود.

وأشار "جابر" إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة 3 أشخاص بـ"كورونا" في الأردن.. ولا وفيات
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.179 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيَّين قادمَين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود.

وأشار "جابر" إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:25 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
09:55 PM

إصابة 3 أشخاص بـ"كورونا" في الأردن.. ولا وفيات

عدد حالات الشفاء يصل إلى 997 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.179 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيَّين قادمَين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود.

وأشار "جابر" إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة.

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