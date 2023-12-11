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رد رسمي على زيارة "وفد بحريني" إلى إسرائيل عقب قرار "ترامب" عن القدس

ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين من ديانات مختلفة.. "مبادرة ذاتية "

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وفد جمعية "هذه هي البحرين" الحقوقية، الذي زار إسرائيل والقدس لا يمثل أي جهة رسمية في البحرين، إنما يمثل الجمعية ذاتها.

وأوضحت الوكالة أن الجمعية تؤكد أن الوفد الذي ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين بالمملكة من ديانات مختلفة، لا يمثل أي جهة رسمية، وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية.
وأثيرت انتقادات في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لزيارة وفد من جمعية "هذه هي البحرين" لإسرائيل والقدس المحتلة، في وقت ينتفض فيه العالم رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وبحسب الوكالة، فإن الجمعية أوضحت أنها قامت بـ"المبادرة الذاتية" استناداً إلى مبدأ التسامح والتعايش، الذي يعد نهجاً لمملكة البحرين وسمة من سمات المجتمع فيها، وبهدف زيارة الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

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رد رسمي على زيارة "وفد بحريني" إلى إسرائيل عقب قرار "ترامب" عن القدس
سبق

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وفد جمعية "هذه هي البحرين" الحقوقية، الذي زار إسرائيل والقدس لا يمثل أي جهة رسمية في البحرين، إنما يمثل الجمعية ذاتها.

وأوضحت الوكالة أن الجمعية تؤكد أن الوفد الذي ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين بالمملكة من ديانات مختلفة، لا يمثل أي جهة رسمية، وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية.
وأثيرت انتقادات في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لزيارة وفد من جمعية "هذه هي البحرين" لإسرائيل والقدس المحتلة، في وقت ينتفض فيه العالم رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وبحسب الوكالة، فإن الجمعية أوضحت أنها قامت بـ"المبادرة الذاتية" استناداً إلى مبدأ التسامح والتعايش، الذي يعد نهجاً لمملكة البحرين وسمة من سمات المجتمع فيها، وبهدف زيارة الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
09:17 AM

رد رسمي على زيارة "وفد بحريني" إلى إسرائيل عقب قرار "ترامب" عن القدس

ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين من ديانات مختلفة.. "مبادرة ذاتية "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وفد جمعية "هذه هي البحرين" الحقوقية، الذي زار إسرائيل والقدس لا يمثل أي جهة رسمية في البحرين، إنما يمثل الجمعية ذاتها.

وأوضحت الوكالة أن الجمعية تؤكد أن الوفد الذي ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين بالمملكة من ديانات مختلفة، لا يمثل أي جهة رسمية، وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية.
وأثيرت انتقادات في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لزيارة وفد من جمعية "هذه هي البحرين" لإسرائيل والقدس المحتلة، في وقت ينتفض فيه العالم رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وبحسب الوكالة، فإن الجمعية أوضحت أنها قامت بـ"المبادرة الذاتية" استناداً إلى مبدأ التسامح والتعايش، الذي يعد نهجاً لمملكة البحرين وسمة من سمات المجتمع فيها، وبهدف زيارة الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

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