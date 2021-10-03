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"صحة جازان": تفعيل 8 عيادات افتراضية بمركز السكري والغدد الصماء

بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة

فعّلت صحة جازان، 8 عيادات افتراضية بمركز السكري والغدد الصماء بجازان؛ بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة، ودون تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة.

وأوضحت أن العيادات بالمركز تشمل: (عيادة الغدد الصماء، وداء السكري والتغذية العلاجية والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، والخدمة الاجتماعية، والعناية بالقدم السكري، والعيادة الاجتماعية الأسرية)؛ لافتة الانتباه إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات هذه العيادات افتراضيًّا بكل يسر وسهولة بعد الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق "صحتي".

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"صحة جازان": تفعيل 8 عيادات افتراضية بمركز السكري والغدد الصماء
سبق

فعّلت صحة جازان، 8 عيادات افتراضية بمركز السكري والغدد الصماء بجازان؛ بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة، ودون تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة.

وأوضحت أن العيادات بالمركز تشمل: (عيادة الغدد الصماء، وداء السكري والتغذية العلاجية والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، والخدمة الاجتماعية، والعناية بالقدم السكري، والعيادة الاجتماعية الأسرية)؛ لافتة الانتباه إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات هذه العيادات افتراضيًّا بكل يسر وسهولة بعد الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق "صحتي".

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
10:09 AM

"صحة جازان": تفعيل 8 عيادات افتراضية بمركز السكري والغدد الصماء

بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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فعّلت صحة جازان، 8 عيادات افتراضية بمركز السكري والغدد الصماء بجازان؛ بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة، ودون تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة.

وأوضحت أن العيادات بالمركز تشمل: (عيادة الغدد الصماء، وداء السكري والتغذية العلاجية والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، والخدمة الاجتماعية، والعناية بالقدم السكري، والعيادة الاجتماعية الأسرية)؛ لافتة الانتباه إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات هذه العيادات افتراضيًّا بكل يسر وسهولة بعد الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق "صحتي".

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