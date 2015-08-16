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"النور التخصصي" يُنقذ حاجًّا هنديًّا دخل جزءٌ من أمعائه في صدره

تدخّل طبي عاجل أدى لإصلاح الفتق باستخدام المنظار الجراحي

تمكّن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من إنقاذ حاجّ هندي، بعدما دخل جزء من أمعائه إلى تجويف صدره وتسبب في انسداد معوي وقصور في التنفس؛ حيث خضع لتدخل جراحي عاجل ساهم في شفائه.

وكان الحاج قد راجع قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وهو يشكو من ضيق في التنفس وقيء وإمساك، وتفاقمت حالته بعد أداء مناسك الحج.
وأظهرت الكشوفات والأشعة أن المريض يعاني من فتق بعضلة الحجاب الحاجز من الجهة اليسرى، وأن جزءًا كبيرًا من الأمعاء دخلت في تجويف الصدر؛ مما سبب له انسدادًا معويًّا وقصورًا في التنفس بالرئة اليسرى.

وقام فريق طبي بمستشفى النور؛ تفاديًا لحدوث غرغرينا للأمعاء، بإجراء تدخل جراحي عاجل وإصلاح الفتق باستخدام المنظار الجراحي "ثقوب صغيرة" في تجويف البطن، وإعادة الأمعاء وخياطة الفتق، ووضع شبكة من نوع خاص وتثبيتها بأدوات تثبيت خاصة.

ونُقِل الحاجّ إلى العناية المركزة على التنفس الاصطناعي، وفي اليوم التالي تم نزع التنفس الصناعي، وتَبَيّن عودة التنفس الطبيعي للمريض وتحسّنت حالة الرئة اليسرى، وتماثل المريض للشفاء ثم نُقل إلى التنويم لاستكمال العلاج؛ تمهيدًا لمغادرته المستشفى خلال اليومين القادمين.

يشار إلى أن الحالة خضعت لإشراف فريق طبي مكون من أطباء قسم الجراحة، يضم الاستشاري عصام باتياه والاستشاري محمد مرزا، والأخصائي سماح خياط، والطبيب المقيم طارق الصبحي، والاستشاري هشام مصطفى، والأخصائي سيد بيومي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النور التخصصي" يُنقذ حاجًّا هنديًّا دخل جزءٌ من أمعائه في صدره
سبق

تمكّن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من إنقاذ حاجّ هندي، بعدما دخل جزء من أمعائه إلى تجويف صدره وتسبب في انسداد معوي وقصور في التنفس؛ حيث خضع لتدخل جراحي عاجل ساهم في شفائه.

وكان الحاج قد راجع قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وهو يشكو من ضيق في التنفس وقيء وإمساك، وتفاقمت حالته بعد أداء مناسك الحج.
وأظهرت الكشوفات والأشعة أن المريض يعاني من فتق بعضلة الحجاب الحاجز من الجهة اليسرى، وأن جزءًا كبيرًا من الأمعاء دخلت في تجويف الصدر؛ مما سبب له انسدادًا معويًّا وقصورًا في التنفس بالرئة اليسرى.

وقام فريق طبي بمستشفى النور؛ تفاديًا لحدوث غرغرينا للأمعاء، بإجراء تدخل جراحي عاجل وإصلاح الفتق باستخدام المنظار الجراحي "ثقوب صغيرة" في تجويف البطن، وإعادة الأمعاء وخياطة الفتق، ووضع شبكة من نوع خاص وتثبيتها بأدوات تثبيت خاصة.

ونُقِل الحاجّ إلى العناية المركزة على التنفس الاصطناعي، وفي اليوم التالي تم نزع التنفس الصناعي، وتَبَيّن عودة التنفس الطبيعي للمريض وتحسّنت حالة الرئة اليسرى، وتماثل المريض للشفاء ثم نُقل إلى التنويم لاستكمال العلاج؛ تمهيدًا لمغادرته المستشفى خلال اليومين القادمين.

يشار إلى أن الحالة خضعت لإشراف فريق طبي مكون من أطباء قسم الجراحة، يضم الاستشاري عصام باتياه والاستشاري محمد مرزا، والأخصائي سماح خياط، والطبيب المقيم طارق الصبحي، والاستشاري هشام مصطفى، والأخصائي سيد بيومي.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
05:20 PM

"النور التخصصي" يُنقذ حاجًّا هنديًّا دخل جزءٌ من أمعائه في صدره

تدخّل طبي عاجل أدى لإصلاح الفتق باستخدام المنظار الجراحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تمكّن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من إنقاذ حاجّ هندي، بعدما دخل جزء من أمعائه إلى تجويف صدره وتسبب في انسداد معوي وقصور في التنفس؛ حيث خضع لتدخل جراحي عاجل ساهم في شفائه.

وكان الحاج قد راجع قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وهو يشكو من ضيق في التنفس وقيء وإمساك، وتفاقمت حالته بعد أداء مناسك الحج.
وأظهرت الكشوفات والأشعة أن المريض يعاني من فتق بعضلة الحجاب الحاجز من الجهة اليسرى، وأن جزءًا كبيرًا من الأمعاء دخلت في تجويف الصدر؛ مما سبب له انسدادًا معويًّا وقصورًا في التنفس بالرئة اليسرى.

وقام فريق طبي بمستشفى النور؛ تفاديًا لحدوث غرغرينا للأمعاء، بإجراء تدخل جراحي عاجل وإصلاح الفتق باستخدام المنظار الجراحي "ثقوب صغيرة" في تجويف البطن، وإعادة الأمعاء وخياطة الفتق، ووضع شبكة من نوع خاص وتثبيتها بأدوات تثبيت خاصة.

ونُقِل الحاجّ إلى العناية المركزة على التنفس الاصطناعي، وفي اليوم التالي تم نزع التنفس الصناعي، وتَبَيّن عودة التنفس الطبيعي للمريض وتحسّنت حالة الرئة اليسرى، وتماثل المريض للشفاء ثم نُقل إلى التنويم لاستكمال العلاج؛ تمهيدًا لمغادرته المستشفى خلال اليومين القادمين.

يشار إلى أن الحالة خضعت لإشراف فريق طبي مكون من أطباء قسم الجراحة، يضم الاستشاري عصام باتياه والاستشاري محمد مرزا، والأخصائي سماح خياط، والطبيب المقيم طارق الصبحي، والاستشاري هشام مصطفى، والأخصائي سيد بيومي.

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