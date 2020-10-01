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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم وحدات سكنية جاهزة في الزعتري

لعدد من عائلات اللاجئين السوريين التي تشهد زيادة في أفرادها

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتقديم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة "الكرفانات" لعدد من العائلات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، التي بحاجة لمساكن إضافية نتيجة زيادة عدد أفرادها.

ويسعى المركز، من خلال تقديم مثل هذا النوع من المساعدات، لتوفير المتطلبات المستجدة للاجئين في بيئة اللجوء.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يجري دراسة مستمرة لأوضاع اللاجئين السوريين في مختلف مناطق تواجدهم لاختيار برامج تلبي احتياجاتهم وتلامس واقعهم .

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم وحدات سكنية جاهزة في الزعتري
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتقديم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة "الكرفانات" لعدد من العائلات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، التي بحاجة لمساكن إضافية نتيجة زيادة عدد أفرادها.

ويسعى المركز، من خلال تقديم مثل هذا النوع من المساعدات، لتوفير المتطلبات المستجدة للاجئين في بيئة اللجوء.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يجري دراسة مستمرة لأوضاع اللاجئين السوريين في مختلف مناطق تواجدهم لاختيار برامج تلبي احتياجاتهم وتلامس واقعهم .

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:17 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم وحدات سكنية جاهزة في الزعتري

لعدد من عائلات اللاجئين السوريين التي تشهد زيادة في أفرادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتقديم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة "الكرفانات" لعدد من العائلات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، التي بحاجة لمساكن إضافية نتيجة زيادة عدد أفرادها.

ويسعى المركز، من خلال تقديم مثل هذا النوع من المساعدات، لتوفير المتطلبات المستجدة للاجئين في بيئة اللجوء.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يجري دراسة مستمرة لأوضاع اللاجئين السوريين في مختلف مناطق تواجدهم لاختيار برامج تلبي احتياجاتهم وتلامس واقعهم .

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