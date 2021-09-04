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قناتا العربية والحدث تنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض

ستبثان 12 ساعة يوميًّا من السعودية بدءًا من يناير القادم

ذكرت مصادر مطلعة أن الشركات الإعلامية السعودية التي مقرها دبي ستبدأ في نقل موظفيها خلال الشهر الجاري إلى العاصمة الرياض، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال مصدران مطلعان إن قناتَيْ العربية والحدث أبلغتا موظفيهما هذا الأسبوع بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميًّا من الرياض بحلول شهر يناير 2022، في حين سيستغرق استكمال عمليات النقل بشكل كامل ما يقارب عامَيْن.

وقالت المصادر إن مجموعة إم.بي.سي، وهي أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط، والشرق للأخبار، وهي قناة إخبارية تلفزيونية حديثة الإنشاء، ناقشتا داخليًّا أيضًا خططًا للانتقال إلى الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قناتا العربية والحدث تنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض
سبق

ذكرت مصادر مطلعة أن الشركات الإعلامية السعودية التي مقرها دبي ستبدأ في نقل موظفيها خلال الشهر الجاري إلى العاصمة الرياض، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال مصدران مطلعان إن قناتَيْ العربية والحدث أبلغتا موظفيهما هذا الأسبوع بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميًّا من الرياض بحلول شهر يناير 2022، في حين سيستغرق استكمال عمليات النقل بشكل كامل ما يقارب عامَيْن.

وقالت المصادر إن مجموعة إم.بي.سي، وهي أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط، والشرق للأخبار، وهي قناة إخبارية تلفزيونية حديثة الإنشاء، ناقشتا داخليًّا أيضًا خططًا للانتقال إلى الرياض.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
01:33 AM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
06:47 AM

قناتا العربية والحدث تنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض

ستبثان 12 ساعة يوميًّا من السعودية بدءًا من يناير القادم

A A A
خالد علي - الرياض
9
13,643

ذكرت مصادر مطلعة أن الشركات الإعلامية السعودية التي مقرها دبي ستبدأ في نقل موظفيها خلال الشهر الجاري إلى العاصمة الرياض، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال مصدران مطلعان إن قناتَيْ العربية والحدث أبلغتا موظفيهما هذا الأسبوع بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميًّا من الرياض بحلول شهر يناير 2022، في حين سيستغرق استكمال عمليات النقل بشكل كامل ما يقارب عامَيْن.

وقالت المصادر إن مجموعة إم.بي.سي، وهي أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط، والشرق للأخبار، وهي قناة إخبارية تلفزيونية حديثة الإنشاء، ناقشتا داخليًّا أيضًا خططًا للانتقال إلى الرياض.

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