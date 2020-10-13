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"هيئة خليص" تفعّل حملة "الصلاة نور".. برامج وفعاليات ميدانية وتوعوية

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، بتنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثّفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعِظَم الشعيرة المباركة.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل المتاحة؛ لحثّ أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقهم الله.

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"هيئة خليص" تفعّل حملة "الصلاة نور".. برامج وفعاليات ميدانية وتوعوية
سبق

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، بتنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثّفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعِظَم الشعيرة المباركة.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل المتاحة؛ لحثّ أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقهم الله.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:58 AM

"هيئة خليص" تفعّل حملة "الصلاة نور".. برامج وفعاليات ميدانية وتوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، بتنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثّفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعِظَم الشعيرة المباركة.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل المتاحة؛ لحثّ أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقهم الله.

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