تراجع سعر "برنت" في التعاملات الآجلة
ليتداول عند 75.22 دولاراً أميركياً للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بما يعادل 0.92 %؛ ما يعادل 0.70 دولار أميركي، ليتداول عند 75.22 دولاراً أميركياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للعقود الآجلة بنسبة 0.79 %، أو ما يعادل 0.57 دولار، عند 71.79 دولاراً أميركياً للبرميل.
تراجع سعر "برنت" في التعاملات الآجلة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-09
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بما يعادل 0.92 %؛ ما يعادل 0.70 دولار أميركي، ليتداول عند 75.22 دولاراً أميركياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للعقود الآجلة بنسبة 0.79 %، أو ما يعادل 0.57 دولار، عند 71.79 دولاراً أميركياً للبرميل.
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:00 PM
تراجع سعر "برنت" في التعاملات الآجلة
ليتداول عند 75.22 دولاراً أميركياً للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بما يعادل 0.92 %؛ ما يعادل 0.70 دولار أميركي، ليتداول عند 75.22 دولاراً أميركياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للعقود الآجلة بنسبة 0.79 %، أو ما يعادل 0.57 دولار، عند 71.79 دولاراً أميركياً للبرميل.