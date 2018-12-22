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رئيس جامعة الملك سعود يُكرّم الطلبة الحاصلين على المسابقات بالمملكة

شمل الفائزين من كلية التمريض وكلية الصيدلة بالمؤتمر الدولي

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، لقاء تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في مشاركات مختلفة المجالات على مستوى المملكة.

جاء ذلك برعاية رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمّي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، ووكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة رؤى بنت محمد القفيدي.

شمل التكريم الفائزين من كلية التمريض وكلية الصيدلة في المسابقات المصاحبة للمؤتمر الدولي الثالث الذي نظمته الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الطلبة الفائزين من كلية اللغات والترجمة في مسابقة تحدي الترجمة، ضمن فعاليات ملتقى الترجمة الذي عقدته هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.

وفريق مبادرة "تمكين" التابع لوحدة المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الفائز في فنون المبادرات الشبابية الذي نظمته وزارة الرياضة، وفريق "كن صديقي" التطوعي من كلية الطب الفائز بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي "مسار" المبادرات المتميزة - فئة المنظمات، والطالب الحاصل على الجائزة الأولى في مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2021 من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمؤهل للمنافسة على جائزة هواوي على مستوى الشرق الأوسط.

كما تم تكريم الطلبة الحاصلين على المركز الثالث في برنامج ديوان الابتكار، ضمن ١٣٠٠ فكرة من مسابقات "مسك" للمجتمع من كلية السنة الأولى المشتركة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات، ومهنئًا لهم هذا الإنجاز الذي تفخر به جامعة الملك سعود، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات ومستقبلًا واعدًا حافلًا بالإنجازات.

كما ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، كلمة فخر وامتنان للطلبة، مثمنًا جهودهم ونجاحهم، تلاها كلمة لعميد شؤون الطلاب، قدم فيها الشكر لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة ولعمداء الكليات على دعمهم الدائم لمشاركات الطلاب والطالبات في المسابقات المحلية والدولية.

ثم عبّر الطلاب والطالبات بكلمات أشادوا فيها بالفخر والاعتزاز للتشجيع الذي قدمته الجامعة لهم.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الطلاب والطالبات باستلام دروع من رئيس الجامعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة الملك سعود يُكرّم الطلبة الحاصلين على المسابقات بالمملكة
سبق

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، لقاء تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في مشاركات مختلفة المجالات على مستوى المملكة.

جاء ذلك برعاية رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمّي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، ووكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة رؤى بنت محمد القفيدي.

شمل التكريم الفائزين من كلية التمريض وكلية الصيدلة في المسابقات المصاحبة للمؤتمر الدولي الثالث الذي نظمته الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الطلبة الفائزين من كلية اللغات والترجمة في مسابقة تحدي الترجمة، ضمن فعاليات ملتقى الترجمة الذي عقدته هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.

وفريق مبادرة "تمكين" التابع لوحدة المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الفائز في فنون المبادرات الشبابية الذي نظمته وزارة الرياضة، وفريق "كن صديقي" التطوعي من كلية الطب الفائز بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي "مسار" المبادرات المتميزة - فئة المنظمات، والطالب الحاصل على الجائزة الأولى في مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2021 من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمؤهل للمنافسة على جائزة هواوي على مستوى الشرق الأوسط.

كما تم تكريم الطلبة الحاصلين على المركز الثالث في برنامج ديوان الابتكار، ضمن ١٣٠٠ فكرة من مسابقات "مسك" للمجتمع من كلية السنة الأولى المشتركة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات، ومهنئًا لهم هذا الإنجاز الذي تفخر به جامعة الملك سعود، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات ومستقبلًا واعدًا حافلًا بالإنجازات.

كما ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، كلمة فخر وامتنان للطلبة، مثمنًا جهودهم ونجاحهم، تلاها كلمة لعميد شؤون الطلاب، قدم فيها الشكر لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة ولعمداء الكليات على دعمهم الدائم لمشاركات الطلاب والطالبات في المسابقات المحلية والدولية.

ثم عبّر الطلاب والطالبات بكلمات أشادوا فيها بالفخر والاعتزاز للتشجيع الذي قدمته الجامعة لهم.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الطلاب والطالبات باستلام دروع من رئيس الجامعة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:11 PM

رئيس جامعة الملك سعود يُكرّم الطلبة الحاصلين على المسابقات بالمملكة

شمل الفائزين من كلية التمريض وكلية الصيدلة بالمؤتمر الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، لقاء تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في مشاركات مختلفة المجالات على مستوى المملكة.

جاء ذلك برعاية رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمّي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، ووكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة رؤى بنت محمد القفيدي.

شمل التكريم الفائزين من كلية التمريض وكلية الصيدلة في المسابقات المصاحبة للمؤتمر الدولي الثالث الذي نظمته الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الطلبة الفائزين من كلية اللغات والترجمة في مسابقة تحدي الترجمة، ضمن فعاليات ملتقى الترجمة الذي عقدته هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.

وفريق مبادرة "تمكين" التابع لوحدة المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الفائز في فنون المبادرات الشبابية الذي نظمته وزارة الرياضة، وفريق "كن صديقي" التطوعي من كلية الطب الفائز بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي "مسار" المبادرات المتميزة - فئة المنظمات، والطالب الحاصل على الجائزة الأولى في مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2021 من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمؤهل للمنافسة على جائزة هواوي على مستوى الشرق الأوسط.

كما تم تكريم الطلبة الحاصلين على المركز الثالث في برنامج ديوان الابتكار، ضمن ١٣٠٠ فكرة من مسابقات "مسك" للمجتمع من كلية السنة الأولى المشتركة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات، ومهنئًا لهم هذا الإنجاز الذي تفخر به جامعة الملك سعود، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات ومستقبلًا واعدًا حافلًا بالإنجازات.

كما ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، كلمة فخر وامتنان للطلبة، مثمنًا جهودهم ونجاحهم، تلاها كلمة لعميد شؤون الطلاب، قدم فيها الشكر لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة ولعمداء الكليات على دعمهم الدائم لمشاركات الطلاب والطالبات في المسابقات المحلية والدولية.

ثم عبّر الطلاب والطالبات بكلمات أشادوا فيها بالفخر والاعتزاز للتشجيع الذي قدمته الجامعة لهم.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الطلاب والطالبات باستلام دروع من رئيس الجامعة.

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