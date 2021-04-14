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المطوع لـ"سبق": الرياضي دوره أكبر في ممارسة التمارين في المنزل

دعا إلى أخذ المعلومات والتوجيهات من القنوات الرسمية

دعا نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربي لكرة القدم، مدير الدائرة الطبية بنادي الهلال الدكتور مبارك المطوع؛ جميع الرياضيين وغير الرياضيين إلى مواصلة التمارين في المنزل، من خلال رفع عامل اللياقة والتوازن الغذائي المصاحب، من أجل الحفاظ على الوزن المثالي، أثناء فترة البقاء في المنزل الطويلة، بعد تفشّي جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وقال المطوع لـ"سبق": "علينا جميعًا كمواطنين ومقيمين التقيُّد بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية الاحترازية، التي وضعت من أجل صحة وسلامة الجميع، كما يجب علينا استقاء المعلومات الصحيحة من خلال القنوات الرسمية؛ لأن كلنا مسؤول؛ لذا علينا البقاء في المنزل وإجراء التمارين الرياضية المناسبة لكل فرد من الأسرة، ولاسيما أن الدور على الرياضي مضاعف في هذا الجانب وتوعية أسرته على أهمية التمارين".

نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربي لكرة القدم مبارك المطوع فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المطوع لـ"سبق": الرياضي دوره أكبر في ممارسة التمارين في المنزل
سبق

دعا نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربي لكرة القدم، مدير الدائرة الطبية بنادي الهلال الدكتور مبارك المطوع؛ جميع الرياضيين وغير الرياضيين إلى مواصلة التمارين في المنزل، من خلال رفع عامل اللياقة والتوازن الغذائي المصاحب، من أجل الحفاظ على الوزن المثالي، أثناء فترة البقاء في المنزل الطويلة، بعد تفشّي جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وقال المطوع لـ"سبق": "علينا جميعًا كمواطنين ومقيمين التقيُّد بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية الاحترازية، التي وضعت من أجل صحة وسلامة الجميع، كما يجب علينا استقاء المعلومات الصحيحة من خلال القنوات الرسمية؛ لأن كلنا مسؤول؛ لذا علينا البقاء في المنزل وإجراء التمارين الرياضية المناسبة لكل فرد من الأسرة، ولاسيما أن الدور على الرياضي مضاعف في هذا الجانب وتوعية أسرته على أهمية التمارين".

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:37 PM

المطوع لـ"سبق": الرياضي دوره أكبر في ممارسة التمارين في المنزل

دعا إلى أخذ المعلومات والتوجيهات من القنوات الرسمية

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أحمد سرور - الرياض
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2,703

دعا نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربي لكرة القدم، مدير الدائرة الطبية بنادي الهلال الدكتور مبارك المطوع؛ جميع الرياضيين وغير الرياضيين إلى مواصلة التمارين في المنزل، من خلال رفع عامل اللياقة والتوازن الغذائي المصاحب، من أجل الحفاظ على الوزن المثالي، أثناء فترة البقاء في المنزل الطويلة، بعد تفشّي جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وقال المطوع لـ"سبق": "علينا جميعًا كمواطنين ومقيمين التقيُّد بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية الاحترازية، التي وضعت من أجل صحة وسلامة الجميع، كما يجب علينا استقاء المعلومات الصحيحة من خلال القنوات الرسمية؛ لأن كلنا مسؤول؛ لذا علينا البقاء في المنزل وإجراء التمارين الرياضية المناسبة لكل فرد من الأسرة، ولاسيما أن الدور على الرياضي مضاعف في هذا الجانب وتوعية أسرته على أهمية التمارين".

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