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"المواصفات": 82 مواصفة قياسية ضمن متطلبات لائحة سلامة الآلات المحمولة باليد

قالت: للحفاظ على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة والمحافظة على البيئة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن هناك أكثر من 82 مواصفة قياسية تدخل ضمن متطلبات اللائحة الفنية لسلامة الآلات بجزئها الأول والخاص بالآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد.

وأوضحت أن الهدف من اللائحة هو تحديد المتطلبات الأساسية لتلك الآلات للحفاظ على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة، والمحافظة على البيئة.

وذكرت "المواصفات السعودية" أن اللائحة تُطبَّق على الآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة مثل مكائن القطع والمناشير والمثاقيب، الضواغط والآلات التي تعمل بالهواء المضغوط، ومعدات التلميع والصنفرة، ومطارق الأحجار وغيرها من المنتجات.

وألزمت اللائحة الفنية الموردين بإجراء تحليل المخاطر؛ للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكوِّنات السلامة، مع التشديد على مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكوِّنات السلامة ومعدات الرفع، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لديها.

وأكدت اللائحة ضرورة تصحيح المورِّد لأوضاعه وفقاً لأحكامها، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن اللائحة اعتمدت في مجلس إدارة الهيئة رقم (176) المنعقد بتاريخ 18/ 11/ 1441هـ الموافق 09/ 07/ 2020م، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/ 1/ 1442هــ الموافق 11/ 9/ 2020م.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات": 82 مواصفة قياسية ضمن متطلبات لائحة سلامة الآلات المحمولة باليد
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن هناك أكثر من 82 مواصفة قياسية تدخل ضمن متطلبات اللائحة الفنية لسلامة الآلات بجزئها الأول والخاص بالآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد.

وأوضحت أن الهدف من اللائحة هو تحديد المتطلبات الأساسية لتلك الآلات للحفاظ على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة، والمحافظة على البيئة.

وذكرت "المواصفات السعودية" أن اللائحة تُطبَّق على الآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة مثل مكائن القطع والمناشير والمثاقيب، الضواغط والآلات التي تعمل بالهواء المضغوط، ومعدات التلميع والصنفرة، ومطارق الأحجار وغيرها من المنتجات.

وألزمت اللائحة الفنية الموردين بإجراء تحليل المخاطر؛ للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكوِّنات السلامة، مع التشديد على مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكوِّنات السلامة ومعدات الرفع، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لديها.

وأكدت اللائحة ضرورة تصحيح المورِّد لأوضاعه وفقاً لأحكامها، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن اللائحة اعتمدت في مجلس إدارة الهيئة رقم (176) المنعقد بتاريخ 18/ 11/ 1441هـ الموافق 09/ 07/ 2020م، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/ 1/ 1442هــ الموافق 11/ 9/ 2020م.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
03:17 PM

"المواصفات": 82 مواصفة قياسية ضمن متطلبات لائحة سلامة الآلات المحمولة باليد

قالت: للحفاظ على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة والمحافظة على البيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن هناك أكثر من 82 مواصفة قياسية تدخل ضمن متطلبات اللائحة الفنية لسلامة الآلات بجزئها الأول والخاص بالآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد.

وأوضحت أن الهدف من اللائحة هو تحديد المتطلبات الأساسية لتلك الآلات للحفاظ على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة، والمحافظة على البيئة.

وذكرت "المواصفات السعودية" أن اللائحة تُطبَّق على الآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة مثل مكائن القطع والمناشير والمثاقيب، الضواغط والآلات التي تعمل بالهواء المضغوط، ومعدات التلميع والصنفرة، ومطارق الأحجار وغيرها من المنتجات.

وألزمت اللائحة الفنية الموردين بإجراء تحليل المخاطر؛ للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكوِّنات السلامة، مع التشديد على مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكوِّنات السلامة ومعدات الرفع، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لديها.

وأكدت اللائحة ضرورة تصحيح المورِّد لأوضاعه وفقاً لأحكامها، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن اللائحة اعتمدت في مجلس إدارة الهيئة رقم (176) المنعقد بتاريخ 18/ 11/ 1441هـ الموافق 09/ 07/ 2020م، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/ 1/ 1442هــ الموافق 11/ 9/ 2020م.

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