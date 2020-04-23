"بلدية صفا جدة" تصادر 23.5 طن خضراوات وتسحب وتتلف 386 سيارة مخالفة

للحد من تفشي كورونا بسبب ظواهر البيع العشوائي بالطرقات والأرصفة

صادرت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، (23.5 طن) من الخضراوات والفواكه، إلى جانب سحب (179) سيارة مخالفة وإتلاف (207) عربات مخالفة ضمن الحملات التفتيشية التي تقوم بها للحد من ظاهرة البائعين الجائلين.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ أن البلدية قامت بتشكيل فريق عمل مختص لمتابعة ظواهر البيع العشوائي بحرم سوق الخضار (داخل الحي السكني) بحي الصفا وتمكنوا من ملاحقة الباعة المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة في إطار خطة عامة، وضعتها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد خاصة في ظواهر البيع العشوائي في الطرقات والأرصفة والشوارع.