بعد وقت قصير من ملاحقة الأطفال وحلق رؤوسهم.. قيادي حوثي يلقى مصرعه بصنعاء

يلقب بـ" أبو جبريل" ويشغل منصب نائب أحد أقسام الشرط بصنعاء

لقي المشرف الحوثي، أحمد علي الوشلي، الذي كان يلقب بـ" أبو جبريل" مصرعه، برصاصات، وتتكتم ميليشيات الحوثي الإيرانية عن إعلان سبب وفاته، وتدعي أنها طبيعية.

‏و"الوشلي" ظهر قبل مصرعه بوقت قصير في مقطع فيديو يحلق فيه رؤوس الأطفال والشباب وعدداً من الناس في أماكن عامة بالقوة الجبرية، مستغلاً نفوذه والطاقم المسلح الذي يرافقه.

والقيادي الصريع يشغل منصب نائب قسم شرطة في العاصمة اليمنية صنعاء.