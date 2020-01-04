هكذا سترد إيران على مقتل "سليماني" .. "رافانشي": أمريكا بدأت الحرب وسنثأر

كلمات جديدة تتحدث عن تصرف إيراني بحسب مكان وزمان دون خوض في تفاصيل

علّق سفير إيران في الأمم المتحدة ماجد تاخت رافانشي؛ على مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت حرباً وبلاده "ستثأر".

وأضاف "رافانشي"؛ خلال مقابلة له على شبكة CNN الأمريكية: "الولايات المتحدة بدأت حرباً ضدّ إيران؛ ليس فقط بشكل اقتصادي ولكن إلى ما أبعد من ذلك عبر اغتيال واحدٍ من أرفع جنرالاتنا.. الشعب في إيران والمنطقة حزين، لا يمكننا فقط غلق أعيننا على ما حدث الليلة الماضية بالتأكيد سيكون هناك ثأرٌ، وثأرٌ قاسٍ وستتصرف إيران، كما تراه، والمكان والزمان سيتم تحديده من قِبل إيران".

ورداً على طبيعة الرد التي ستتخذه إيران، قال: "لست في موقع للخوض في تفاصيل ما سيحدث عندما نقوم بالثأر، ولكن ما يمكنني قوله هو أنه وباستهداف واحد من أرفع جنرالاتنا بصورة تخالف واجبات أمريكا أمام العالم باستخدام المجال الجوي لدولة مستقلة، العراق؛ دولة ذات سيادة، وأدان ذلك رئيس الوزراء في هذه الدولة، فإن عليهم (أمريكا) توقع أيّ شيء رداً على هذا العدوان".

يُذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي؛ هدّد بـ"رد قاسٍ" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني؛ وأبو مهدي المهندس؛ نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، في بيان، الجمعة.