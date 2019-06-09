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جهاز "الأكسجة" ينقذ معتمراً من الموت بمجمع طبي بجدة

باكستاني الجنسية وبعد تعرضه لحادث أدى لفشل رئوي

نجح فريق طبي في العناية المركزة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من عمل إجراء طبي لإنقاذ حياة معتمر باكستاني الجنسية كان متوجهاً إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، بعدما تعرض لإصابة شديدة بالرئة إثر حادث مروري أدى إلى فشل رئوي ونقص حاد في الأكسجين؛ بسببه لم يستجب للعلاج التقليدي عن طريق وضع المريض على الجهاز التنفسي بالعناية المركزة.

وعلى الفور قام فريق العناية المركزة المتخصص بقيادة الدكتور فهد إدريس استشاري العناية المركزة في عمل الإجراء الطبي، وهو وضع المريض على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) والذي يعمل كرئة بديلة إلى أن يتم شفاء رئة المريض الطبيعية، وتعود لوظيفتها الأساسية في نقل الأكسحين وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الجسم.

وأوضح الدكتور محمد عزام المدير الطبي بالمجمع أن هذه الخدمة نادرة وتستعمل في حالات معينة وفي مراكز متخصصة جداً، معتبراً مجمع الملك عبدالله الطبي أحد المراكز التي تقدم هذه الخدمة داخل السعودية وهو المركز الأساسي بمدينة جدة الذي تحول عليه هذه الحالات.

وأفاد مدير مركز القلب بالمجمع الدكتور عادل طاش بأن هذا الجهاز أيضاً يفيد حالات فشل القلب الحاد التي لا تستجيب إلى أدوية دعم الحياة والدورة الدموية في العناية المركزة، حيث قام مركز القلب بعمل عدة حالات بنتائج إيجابية ولله الحمد.

يذكر أن إدارة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة المشرف العام الدكتور خالد وصل الله الثمالي وبدعم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل مسفر السيالي عملت جاهدة على تطوير هذه الخدمة وتكوين فريق خاص محترف ومتدرب على تقديم هذه الخدمة ليستفيد منها المرضى في الحالات الحرجة جداً في العناية المركزة.

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جهاز "الأكسجة" ينقذ معتمراً من الموت بمجمع طبي بجدة
سبق

نجح فريق طبي في العناية المركزة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من عمل إجراء طبي لإنقاذ حياة معتمر باكستاني الجنسية كان متوجهاً إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، بعدما تعرض لإصابة شديدة بالرئة إثر حادث مروري أدى إلى فشل رئوي ونقص حاد في الأكسجين؛ بسببه لم يستجب للعلاج التقليدي عن طريق وضع المريض على الجهاز التنفسي بالعناية المركزة.

وعلى الفور قام فريق العناية المركزة المتخصص بقيادة الدكتور فهد إدريس استشاري العناية المركزة في عمل الإجراء الطبي، وهو وضع المريض على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) والذي يعمل كرئة بديلة إلى أن يتم شفاء رئة المريض الطبيعية، وتعود لوظيفتها الأساسية في نقل الأكسحين وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الجسم.

وأوضح الدكتور محمد عزام المدير الطبي بالمجمع أن هذه الخدمة نادرة وتستعمل في حالات معينة وفي مراكز متخصصة جداً، معتبراً مجمع الملك عبدالله الطبي أحد المراكز التي تقدم هذه الخدمة داخل السعودية وهو المركز الأساسي بمدينة جدة الذي تحول عليه هذه الحالات.

وأفاد مدير مركز القلب بالمجمع الدكتور عادل طاش بأن هذا الجهاز أيضاً يفيد حالات فشل القلب الحاد التي لا تستجيب إلى أدوية دعم الحياة والدورة الدموية في العناية المركزة، حيث قام مركز القلب بعمل عدة حالات بنتائج إيجابية ولله الحمد.

يذكر أن إدارة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة المشرف العام الدكتور خالد وصل الله الثمالي وبدعم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل مسفر السيالي عملت جاهدة على تطوير هذه الخدمة وتكوين فريق خاص محترف ومتدرب على تقديم هذه الخدمة ليستفيد منها المرضى في الحالات الحرجة جداً في العناية المركزة.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
04:21 PM

جهاز "الأكسجة" ينقذ معتمراً من الموت بمجمع طبي بجدة

باكستاني الجنسية وبعد تعرضه لحادث أدى لفشل رئوي

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محمد حضاض - جدة
1
1,431

نجح فريق طبي في العناية المركزة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من عمل إجراء طبي لإنقاذ حياة معتمر باكستاني الجنسية كان متوجهاً إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، بعدما تعرض لإصابة شديدة بالرئة إثر حادث مروري أدى إلى فشل رئوي ونقص حاد في الأكسجين؛ بسببه لم يستجب للعلاج التقليدي عن طريق وضع المريض على الجهاز التنفسي بالعناية المركزة.

وعلى الفور قام فريق العناية المركزة المتخصص بقيادة الدكتور فهد إدريس استشاري العناية المركزة في عمل الإجراء الطبي، وهو وضع المريض على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) والذي يعمل كرئة بديلة إلى أن يتم شفاء رئة المريض الطبيعية، وتعود لوظيفتها الأساسية في نقل الأكسحين وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الجسم.

وأوضح الدكتور محمد عزام المدير الطبي بالمجمع أن هذه الخدمة نادرة وتستعمل في حالات معينة وفي مراكز متخصصة جداً، معتبراً مجمع الملك عبدالله الطبي أحد المراكز التي تقدم هذه الخدمة داخل السعودية وهو المركز الأساسي بمدينة جدة الذي تحول عليه هذه الحالات.

وأفاد مدير مركز القلب بالمجمع الدكتور عادل طاش بأن هذا الجهاز أيضاً يفيد حالات فشل القلب الحاد التي لا تستجيب إلى أدوية دعم الحياة والدورة الدموية في العناية المركزة، حيث قام مركز القلب بعمل عدة حالات بنتائج إيجابية ولله الحمد.

يذكر أن إدارة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة المشرف العام الدكتور خالد وصل الله الثمالي وبدعم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل مسفر السيالي عملت جاهدة على تطوير هذه الخدمة وتكوين فريق خاص محترف ومتدرب على تقديم هذه الخدمة ليستفيد منها المرضى في الحالات الحرجة جداً في العناية المركزة.

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