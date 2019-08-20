النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا قالت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا وهي تغادر المملكة؟

رحلتها لأداء الفريضة شاهدة على مد جسور التواصل مع المسلمين

أشادت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا "نائلة حسن"؛ ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومساهمته في إبراز الدور الريادي والبنّاء للمملكة، والذي أتاح الفرصة لمد جسور التواصل مع المسلمين في بقاع العالم.

وثمّنت "حسن"؛ عند مغادرتها المملكة بعد أن أدّت فريضة الحج ضمن ضيوف البرنامج، حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والتخفيف من معاناة أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.

وقالت مديرة شرطة أوكلاند، إن فلسفة ورسالة المملكة التي وصلت لنا من خلال هذا البرنامج للحجاج والعالم شيء عظيم لما فيه من اتحاد المسلمين مع بعضهم بعضاً في منسك وشعيرة عظيمة وهم يؤدونها براحة وسكينة واطمئنان وعمل عظيم وجبار يقوم به العاملون على خدمة الحجيج، مؤكدةً أن البرنامج ركيزة مميزة لما فيه تآلف بين عموم المسلمين.

وأعربت "حسن"؛ عن سعادتها الغامرة وبهجتها بالتعامل الراقي من كل فريق العمل والقائمون على البرنامج، مشيدة بالخدمات الإنسانية التي شاهدتها ولمستها في خدمة ضيوف الرحمن وأثرها العظيم في التسهيل على الحجاج والتي تعكس صورة التلاحم والتعاضد بين المسلمين وتحقق الأخوة الإسلامية التي تتصدّر فيها المملكة العربية المشهد الدائم في شعارها فعلاً وعملاً وقولاً.

وكان "التواصل الحكومي" قد أنتج فيلما "فيديو" بعنوان "مديرة الشرطة النيوزيلندية"، التي عبّرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدّسة وانطباعاتها عمّا تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقّق الفيديو الذي فاز بجائزة "أفضل فيلم قصير" أكثر من ستة ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره، وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد، وأكثر من سبعة آلاف إعجاب، ولقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماذا قالت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا وهي تغادر المملكة؟
سبق

أشادت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا "نائلة حسن"؛ ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومساهمته في إبراز الدور الريادي والبنّاء للمملكة، والذي أتاح الفرصة لمد جسور التواصل مع المسلمين في بقاع العالم.

وثمّنت "حسن"؛ عند مغادرتها المملكة بعد أن أدّت فريضة الحج ضمن ضيوف البرنامج، حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والتخفيف من معاناة أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.

وقالت مديرة شرطة أوكلاند، إن فلسفة ورسالة المملكة التي وصلت لنا من خلال هذا البرنامج للحجاج والعالم شيء عظيم لما فيه من اتحاد المسلمين مع بعضهم بعضاً في منسك وشعيرة عظيمة وهم يؤدونها براحة وسكينة واطمئنان وعمل عظيم وجبار يقوم به العاملون على خدمة الحجيج، مؤكدةً أن البرنامج ركيزة مميزة لما فيه تآلف بين عموم المسلمين.

وأعربت "حسن"؛ عن سعادتها الغامرة وبهجتها بالتعامل الراقي من كل فريق العمل والقائمون على البرنامج، مشيدة بالخدمات الإنسانية التي شاهدتها ولمستها في خدمة ضيوف الرحمن وأثرها العظيم في التسهيل على الحجاج والتي تعكس صورة التلاحم والتعاضد بين المسلمين وتحقق الأخوة الإسلامية التي تتصدّر فيها المملكة العربية المشهد الدائم في شعارها فعلاً وعملاً وقولاً.

وكان "التواصل الحكومي" قد أنتج فيلما "فيديو" بعنوان "مديرة الشرطة النيوزيلندية"، التي عبّرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدّسة وانطباعاتها عمّا تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقّق الفيديو الذي فاز بجائزة "أفضل فيلم قصير" أكثر من ستة ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره، وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد، وأكثر من سبعة آلاف إعجاب، ولقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:04 PM

ماذا قالت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا وهي تغادر المملكة؟

رحلتها لأداء الفريضة شاهدة على مد جسور التواصل مع المسلمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
4
8,982

أشادت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا "نائلة حسن"؛ ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومساهمته في إبراز الدور الريادي والبنّاء للمملكة، والذي أتاح الفرصة لمد جسور التواصل مع المسلمين في بقاع العالم.

وثمّنت "حسن"؛ عند مغادرتها المملكة بعد أن أدّت فريضة الحج ضمن ضيوف البرنامج، حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والتخفيف من معاناة أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.

وقالت مديرة شرطة أوكلاند، إن فلسفة ورسالة المملكة التي وصلت لنا من خلال هذا البرنامج للحجاج والعالم شيء عظيم لما فيه من اتحاد المسلمين مع بعضهم بعضاً في منسك وشعيرة عظيمة وهم يؤدونها براحة وسكينة واطمئنان وعمل عظيم وجبار يقوم به العاملون على خدمة الحجيج، مؤكدةً أن البرنامج ركيزة مميزة لما فيه تآلف بين عموم المسلمين.

وأعربت "حسن"؛ عن سعادتها الغامرة وبهجتها بالتعامل الراقي من كل فريق العمل والقائمون على البرنامج، مشيدة بالخدمات الإنسانية التي شاهدتها ولمستها في خدمة ضيوف الرحمن وأثرها العظيم في التسهيل على الحجاج والتي تعكس صورة التلاحم والتعاضد بين المسلمين وتحقق الأخوة الإسلامية التي تتصدّر فيها المملكة العربية المشهد الدائم في شعارها فعلاً وعملاً وقولاً.

وكان "التواصل الحكومي" قد أنتج فيلما "فيديو" بعنوان "مديرة الشرطة النيوزيلندية"، التي عبّرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدّسة وانطباعاتها عمّا تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقّق الفيديو الذي فاز بجائزة "أفضل فيلم قصير" أكثر من ستة ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره، وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد، وأكثر من سبعة آلاف إعجاب، ولقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,109
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,949
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,903
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,091

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة