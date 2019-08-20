ماذا قالت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا وهي تغادر المملكة؟

رحلتها لأداء الفريضة شاهدة على مد جسور التواصل مع المسلمين

أشادت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا "نائلة حسن"؛ ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومساهمته في إبراز الدور الريادي والبنّاء للمملكة، والذي أتاح الفرصة لمد جسور التواصل مع المسلمين في بقاع العالم.

وثمّنت "حسن"؛ عند مغادرتها المملكة بعد أن أدّت فريضة الحج ضمن ضيوف البرنامج، حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والتخفيف من معاناة أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.

وقالت مديرة شرطة أوكلاند، إن فلسفة ورسالة المملكة التي وصلت لنا من خلال هذا البرنامج للحجاج والعالم شيء عظيم لما فيه من اتحاد المسلمين مع بعضهم بعضاً في منسك وشعيرة عظيمة وهم يؤدونها براحة وسكينة واطمئنان وعمل عظيم وجبار يقوم به العاملون على خدمة الحجيج، مؤكدةً أن البرنامج ركيزة مميزة لما فيه تآلف بين عموم المسلمين.

وأعربت "حسن"؛ عن سعادتها الغامرة وبهجتها بالتعامل الراقي من كل فريق العمل والقائمون على البرنامج، مشيدة بالخدمات الإنسانية التي شاهدتها ولمستها في خدمة ضيوف الرحمن وأثرها العظيم في التسهيل على الحجاج والتي تعكس صورة التلاحم والتعاضد بين المسلمين وتحقق الأخوة الإسلامية التي تتصدّر فيها المملكة العربية المشهد الدائم في شعارها فعلاً وعملاً وقولاً.

وكان "التواصل الحكومي" قد أنتج فيلما "فيديو" بعنوان "مديرة الشرطة النيوزيلندية"، التي عبّرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدّسة وانطباعاتها عمّا تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقّق الفيديو الذي فاز بجائزة "أفضل فيلم قصير" أكثر من ستة ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره، وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد، وأكثر من سبعة آلاف إعجاب، ولقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور.