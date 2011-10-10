النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسؤول لم يُصلح الطريق.. شاهد كيف عاقبه السكان في المكسيك

وعد بترميمه في حملته الانتخابية.. والشرطة اعتقلت 11 شخصاً

اعتقلت الشرطة المكسيكية 11 شخصاً في قضية سحل عمدة قرية بعد إخراجه من مكتبه وربطه في شاحنة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تدخلت الشرطة لإنقاذ العمدة خورخي لويس إسكاندون، الذي تشير تقارير إلى أن إصاباته ليست خطيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها مزارعون العمدة؛ بسبب عدم إصلاح الطريق الذي وعد بترميمه في حملته الانتخابية.

ونشرت السلطات قوات أمن إضافية في القرية التابعة لولاية تشياباس.

وحسب "بي بي سي"، عادة ما يتعرض السياسيون المحليون في المكسيك لهجمات من عصابات المخدرات عندما لا يغضّون الطرف عن جرائمهم، ولكن من النادر أن يُستهدف السياسيون؛ بسبب وعودهم الانتخابية.

وقال "إسكاندون" إنه سيتقدم بشكوى بالاختطاف والشروع في القتل.

وأظهرت لقطات مصورة، التقطها مارة بالقرب من مكتب العمدة، مجموعة من الرجال يُخرجونه من مكتبه ويضعونه على ظهر شاحنة صغيرة.

وبيّنت صور كاميرات المراقبة في وقت لاحق العمدة وهو يُسحب مربوطاً من يديه خلف الشاحنة في شوارع سانتا ريتا.

وتطلّب إيقاف الشاحنة وإنقاذ العمدة تدخل العشرات من أفراد الشرطة. وأصيب عدد من السكان الغاضبين في اشتباكات مع أفراد الشرطة وهي تخلّص العمدة من بين أيديهم.

وفي حادث سابق، خرب عدد من السكان مكتب العمدة عندما لم يجدوه في مقر عمله.

وكان العمدة نفسه اعتُقِل خلال الحملة الانتخابية بتهمة ضلوعه في اشتباكات مع أنصار منافسه، ولكن أفرج عنه لاحقاً؛ لعدم كفاية الأدلة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
المسؤول لم يُصلح الطريق.. شاهد كيف عاقبه السكان في المكسيك
سبق

اعتقلت الشرطة المكسيكية 11 شخصاً في قضية سحل عمدة قرية بعد إخراجه من مكتبه وربطه في شاحنة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تدخلت الشرطة لإنقاذ العمدة خورخي لويس إسكاندون، الذي تشير تقارير إلى أن إصاباته ليست خطيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها مزارعون العمدة؛ بسبب عدم إصلاح الطريق الذي وعد بترميمه في حملته الانتخابية.

ونشرت السلطات قوات أمن إضافية في القرية التابعة لولاية تشياباس.

وحسب "بي بي سي"، عادة ما يتعرض السياسيون المحليون في المكسيك لهجمات من عصابات المخدرات عندما لا يغضّون الطرف عن جرائمهم، ولكن من النادر أن يُستهدف السياسيون؛ بسبب وعودهم الانتخابية.

وقال "إسكاندون" إنه سيتقدم بشكوى بالاختطاف والشروع في القتل.

وأظهرت لقطات مصورة، التقطها مارة بالقرب من مكتب العمدة، مجموعة من الرجال يُخرجونه من مكتبه ويضعونه على ظهر شاحنة صغيرة.

وبيّنت صور كاميرات المراقبة في وقت لاحق العمدة وهو يُسحب مربوطاً من يديه خلف الشاحنة في شوارع سانتا ريتا.

وتطلّب إيقاف الشاحنة وإنقاذ العمدة تدخل العشرات من أفراد الشرطة. وأصيب عدد من السكان الغاضبين في اشتباكات مع أفراد الشرطة وهي تخلّص العمدة من بين أيديهم.

وفي حادث سابق، خرب عدد من السكان مكتب العمدة عندما لم يجدوه في مقر عمله.

وكان العمدة نفسه اعتُقِل خلال الحملة الانتخابية بتهمة ضلوعه في اشتباكات مع أنصار منافسه، ولكن أفرج عنه لاحقاً؛ لعدم كفاية الأدلة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:53 AM

المسؤول لم يُصلح الطريق.. شاهد كيف عاقبه السكان في المكسيك

وعد بترميمه في حملته الانتخابية.. والشرطة اعتقلت 11 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
461

اعتقلت الشرطة المكسيكية 11 شخصاً في قضية سحل عمدة قرية بعد إخراجه من مكتبه وربطه في شاحنة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تدخلت الشرطة لإنقاذ العمدة خورخي لويس إسكاندون، الذي تشير تقارير إلى أن إصاباته ليست خطيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها مزارعون العمدة؛ بسبب عدم إصلاح الطريق الذي وعد بترميمه في حملته الانتخابية.

ونشرت السلطات قوات أمن إضافية في القرية التابعة لولاية تشياباس.

وحسب "بي بي سي"، عادة ما يتعرض السياسيون المحليون في المكسيك لهجمات من عصابات المخدرات عندما لا يغضّون الطرف عن جرائمهم، ولكن من النادر أن يُستهدف السياسيون؛ بسبب وعودهم الانتخابية.

وقال "إسكاندون" إنه سيتقدم بشكوى بالاختطاف والشروع في القتل.

وأظهرت لقطات مصورة، التقطها مارة بالقرب من مكتب العمدة، مجموعة من الرجال يُخرجونه من مكتبه ويضعونه على ظهر شاحنة صغيرة.

وبيّنت صور كاميرات المراقبة في وقت لاحق العمدة وهو يُسحب مربوطاً من يديه خلف الشاحنة في شوارع سانتا ريتا.

وتطلّب إيقاف الشاحنة وإنقاذ العمدة تدخل العشرات من أفراد الشرطة. وأصيب عدد من السكان الغاضبين في اشتباكات مع أفراد الشرطة وهي تخلّص العمدة من بين أيديهم.

وفي حادث سابق، خرب عدد من السكان مكتب العمدة عندما لم يجدوه في مقر عمله.

وكان العمدة نفسه اعتُقِل خلال الحملة الانتخابية بتهمة ضلوعه في اشتباكات مع أنصار منافسه، ولكن أفرج عنه لاحقاً؛ لعدم كفاية الأدلة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,873
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,637
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,745
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,422

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة