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لبنان: 37 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات المثبتة تصل إلى 304

سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان اليوم: عدد الحالات المثبتة مخبريًا في المستشفيات الجامعية والمختبرات في لبنان اليوم بلغ 304 حالات بزيادة 37 حالة عن يوم أمس.

وأضاف البيان: الوزارة تقوم بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية ومجموعها 47 حالة من أجل تأكيدها وتبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية.

وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 37 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان اليوم: عدد الحالات المثبتة مخبريًا في المستشفيات الجامعية والمختبرات في لبنان اليوم بلغ 304 حالات بزيادة 37 حالة عن يوم أمس.

وأضاف البيان: الوزارة تقوم بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية ومجموعها 47 حالة من أجل تأكيدها وتبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:02 PM

لبنان: 37 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات المثبتة تصل إلى 304

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان اليوم: عدد الحالات المثبتة مخبريًا في المستشفيات الجامعية والمختبرات في لبنان اليوم بلغ 304 حالات بزيادة 37 حالة عن يوم أمس.

وأضاف البيان: الوزارة تقوم بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية ومجموعها 47 حالة من أجل تأكيدها وتبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية.

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