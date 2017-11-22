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"العميري": ٢٠ مليون ريال أرباحاً متوقعة لتجارة مكة بإجازة منتصف الفصل الدراسي

توقع ارتفاع مؤشرات الإيواء بالفنادق والحراك التجاري بوسائل النقل والمطاعم والتسوق

توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة ولجنة الفنادق بمكة المكرّمة ولجنة السفر والسياحة بمجلس الغرف السعودية؛ هاني بن علي العميري؛ ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق والحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي، نظير ما ستشهده المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة التي تتزامن مع الإجازة، من انتعاش الحركة الاقتصادية وتوافد عديد من الزوّار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

وقال العميري، الإجازة التي سيتمتع بها الطلاب والطالبات وكذلك المعلمون والمعلمات يغتنمها الكثير في قضائها في مكة المكرّمة، خاصة القاطنين في المدن التي تشهد برودة في الطقس، وذلك لأداء مناسك العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا بجانب البحث عن الدفء، الأمر الذي سينعش الحركة الاقتصادية خلال الإجازة في مكة المكرّمة.

وقدّر "العميري"؛ أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة خلال الإجازة بنحو ٢٠ مليون ريال تقريبًا؛ لافتاً إلى أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية.

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"العميري": ٢٠ مليون ريال أرباحاً متوقعة لتجارة مكة بإجازة منتصف الفصل الدراسي
سبق

توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة ولجنة الفنادق بمكة المكرّمة ولجنة السفر والسياحة بمجلس الغرف السعودية؛ هاني بن علي العميري؛ ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق والحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي، نظير ما ستشهده المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة التي تتزامن مع الإجازة، من انتعاش الحركة الاقتصادية وتوافد عديد من الزوّار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

وقال العميري، الإجازة التي سيتمتع بها الطلاب والطالبات وكذلك المعلمون والمعلمات يغتنمها الكثير في قضائها في مكة المكرّمة، خاصة القاطنين في المدن التي تشهد برودة في الطقس، وذلك لأداء مناسك العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا بجانب البحث عن الدفء، الأمر الذي سينعش الحركة الاقتصادية خلال الإجازة في مكة المكرّمة.

وقدّر "العميري"؛ أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة خلال الإجازة بنحو ٢٠ مليون ريال تقريبًا؛ لافتاً إلى أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
11:59 AM

"العميري": ٢٠ مليون ريال أرباحاً متوقعة لتجارة مكة بإجازة منتصف الفصل الدراسي

توقع ارتفاع مؤشرات الإيواء بالفنادق والحراك التجاري بوسائل النقل والمطاعم والتسوق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة ولجنة الفنادق بمكة المكرّمة ولجنة السفر والسياحة بمجلس الغرف السعودية؛ هاني بن علي العميري؛ ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق والحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي، نظير ما ستشهده المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة التي تتزامن مع الإجازة، من انتعاش الحركة الاقتصادية وتوافد عديد من الزوّار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

وقال العميري، الإجازة التي سيتمتع بها الطلاب والطالبات وكذلك المعلمون والمعلمات يغتنمها الكثير في قضائها في مكة المكرّمة، خاصة القاطنين في المدن التي تشهد برودة في الطقس، وذلك لأداء مناسك العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا بجانب البحث عن الدفء، الأمر الذي سينعش الحركة الاقتصادية خلال الإجازة في مكة المكرّمة.

وقدّر "العميري"؛ أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوّق في مكة المكرّمة خلال الإجازة بنحو ٢٠ مليون ريال تقريبًا؛ لافتاً إلى أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,751
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

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